Rob Kamphues lekt pikant filmpje, verdwijnt van Instagram

Onbedoeld lekt Rob Kamphues een filmpje. Daarop is te zien dat een doktersbezoek voorlopig niet aan de orde is.

Het is vandaag Autoblog Boulevard! Eerst hebben we het nieuws dat Weinstein Stellantis aanklaagt, nu is er iets anders gebeurd op het ‘film’-spectrum. Rob Kamphues heeft namelijk een quasi-erotisch uitglijertje gemaakt. Laten we het er meteen bij zeggen: het was onbedoeld.

Kamphues lekt pikant filmpje

In plaats van een olijk gesprekje met Van Gameren of een wijze les van Doornbos, toonde Kamphues een filmpje waarop hij nogal schaars gekleed was. Daarbij was hij aan het spelen met zijn overduidelijk correct functionerende Sergeant-Majoor. Onder het filmpje stond: “Om je te plagen tijdens je werk”. We ‘je’ is, geen idee. Gaat ons ook niet aan verder.

Het moge duidelijk zijn dat het absoluut niet de bedoeling was dat dit filmpje van de Formule 1-liefhebber online kwam. Het videootje werd niet alleen verwijderd, maar het hele account van Kamphues. Jazeker, na slechts één semi-pikant videootje moet de wereld het nu doen zonder Rob Kamphues op Instagram. Mr. and Mr. Patterson in Kevin and Perry Go Large pakten dat overigens heel anders aan. Die schreven er een boek over.

Kom op Rob!

Overigens hoeft Rob Kamphues zich nergens voor te schamen. De 61-jarige presentator heeft naast een gezonde dosis humor ook nog een libido die je niet zou verwachten bij iemand van die leeftijd. Mijn opa op 61-jarige leeftijd had een vouwfiets, Ford Fiesta met schuifdak en een wandelstok. Over stokken gesproken, het is duidelijk te zien dat de roede van de kale Race Café-presentator ook nog volledig functioneert.

Kamphues heeft verder een keurig afgetraind lichaam, vitale organen (er is dus nu bewijs) en weet hoe moderne apparatuur werkt. De camera van zijn smartphone bedienen kan hij uitstekend, evenals het inzoomen op zijn opperwachtmeester. Nu nog even uitvogelen hoe social media werkt.

Ook zin om Rob op bewegend beeld te zijn? Het Race Café wordt aanstaande vrijdagavond op 22:30 uitgezonden. We zijn benieuwd of Robert Doornbos er iets over gaat zeggen. Wellicht dat Van Gameren iets oppakt van het internet.

Via: Reuters. Oh, nee, wacht: Media courant.