Toyota bZ3 opent aanvalt op Tesla Model 3

De Toyota bZ3 is de regelrechte concurrent voor de Tesla Model 3.

Toyota is een bijzondere fabrikant. Het merk zette erg vroeg in op hybride-aandrijflijnen. De Toyota Prius staat symbool voor automobiele en milieuvriendelijke tofu-consumptie.

De overstap naar plug-in hybride kwam daarentegen heel erg laat én beperkt, om maar te zwijgen over elektrische auto’s. Nee, Toyota zette in op waterstof, ondanks dat er geen groot netwerk aan pompstations is en ze enkel en alleen de Mirai maakten.

Toyota BZ3

“Kijk we hebben het geprobeerd, het werk niet, hybrides zijn de toekomst”. Maar ja, overheden hebben anders bepaald en binnenkort moeten auto’s in veel landen ontdaan zijn van hun verbrandingsmotor. Voor adaptatie van waterstof is het vooralsnog ietsje te vroeg. Dus wat te doen? Simpel, je bouwt wat elektrische auto’s om de markten en overheden tevreden te houden.

Daarnaast kun je er tegenwoordig ook een centje aan verdienen. Dat doen ze in eerste instantie met de cryptisch genaamde Toyota bZ4x. Deze wordt heel snel bijgestaan door de Toyota BZ3. Dat moet een regelrechte aanval worden op de Tesla Model 3. De auto zal een elektrische sedan in het D-segment zijn. Net als de bestseller van Tesla, inderdaad.

Eerst in China, dan bij ons

In eerste instantie – in 2023 – komt de Toyota BZ3 in China op de markt. Daar zijn ze net even wat progressiever dan wij in Europa als het gaat om overstappen op elektrische auto’s. Elektrische sportsedans schijnen enorm populair daar te zijn.

Dan – in 2024 – is het tijd voor de Toyota BZ3 om zijn Europese debuut te maken. Omdat auto’s in China aangemeld moeten worden bij het Chinese Ministerie van Transport, is er al het een en ander bekend.

Er komen twee versies, eentje met 180 pk en eentje met 240 pk. In beide gevallen lopen ze niet harder dan 160 km/u. Dat is niet zo denderend als bij de Model 3. Waar de Toyota BZ3 het moet gaan ‘winnen’, is het gewicht (niet dat de Model 3 enorm zwaar is overigens).

De BZ3 weegt namelijk tussen de 1.710 en 1.840 kg. Toyota werkt samen met BYD met de accu’s. Deze moeten een veel hogere energiedichtheid hebben, waardoor je minder ruimte kwijt bent aan accu’s en minder last hebt van het excessieve gewicht van accu’s.

