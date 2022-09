Ford Megazilla is medicijn tegen fiscale EVangelisten

De Ford Megazilla motor is nog een ‘echte’.

Weet je, elektrisch rijden is in principe niet zoveel mis mee. Het heeft wat voordelen en wat nadelen. Je mist geluid, maar je hebt meer raffinement en koppel. Niet verkeerd. Nee, het zijn de verstokte EVangelisten waar je zo moe van wordt. Mensen die 25 jaar geleden nog trots aan het pochen waren met de rode ‘I’ op hun Seat Toledo 1.9 TDI 110 pk.

En die pas milieuvriendelijk zijn gaan rijden toen de bijtellingsregels dat dicteerden (maar alsnog gewoon diesels kozen). Díe mensen, die alsnog 10 keer per jaar vliegen, een open haard én meerdere kinderen hebben. Die dan tegen jou hobbyauto zeggen “dat is wel heel slecht voor het milieu. Je moet ook aan de toekomst denken en met je tijd meegaan, net zoals ik al doe met mijn *vul naam troosteloze EV in*.

Ford Megazilla

Enfin, vergeeft u ons de véél te lange intro. Maar voor dat soort boeren, buren en buitenlui die jou lastig vallen daarmee, is er een oplossing in de vorm van de Ford Megazilla. Het is de grote ‘houd je kop’-motor van Ford. Afgelopen 16 september heeft Ford de naam gedeponeerd bij het Amerikaanse kantoor voor patenten en handelsmerken.

De Ford Megazilla-motor komt bóven de Ford Godzilla-motor te staan (die je op de foto’s ziet). De Megazilla is een zogenaamde ‘crate-engine’. De motor wordt dus niet leverbaar in een van de vele Ford-modellen, maar kun je los in een krat bestellen. Dan kun je ‘m vervolgens lepelen in jouw hobby-auto. Ideaal als je een viercilinder Mustang II wil voorzien van een V8, bijvoorbeeld.

Specs

Details over de Ford Megazilla motor zijn voorlopig vrij zeldzaam. De Godzilla is al een flink blok met een slagvolume van 7.3 liter. Die motor levert 430 pk aan vermogen en 644 Nm aan koppel. Daarmee kun je de komende 100 jaar wel voorruit. De blokken zijn uitstekend geschikt om op te voeren, meer dan 1.000 pk is geen enkel probleem. 1.500 pk eigenlijk ook niet.

Voordat er een complete EV-minnende brigade voor de redactie staat te zwaaien met omgekeerde finish-vlaggen, deze motoren worden voornamelijk toegepast bij uit de hand gelopen projecten en voor competitiedoeleinden. Overigens zal de Ford Megazilla niet zonder concurrentie zijn, de ZZ632/1000 van General Motors is er al. Dit blok is 10,35 liter groot en levert 1.018 pk en 1.118 Nm op geheel atmosferische wijze.

Via: Motor1.com

