Max Verstappen zit niet te wachten op Nederlandse straatrace

Wat zeg je nou?

De F1-fan die niet onder een steen geleefd heeft, weet dat er onlangs veel te doen was omtrent een potentiële F1 straatrace in Nederland. Rotterdam en Amsterdam gooiden al snel koud water over alle speculatie, maar nadien kwamen er toch nog wat positievere geluiden uit verschillende kampen.

Een wild plan over een race die door de Kuip en ‘de nieuwe Kuip’ zou leiden is vooral leuk om over te dromen. Iets (maar niet veel) concreter is dat de Rotterdamse afdelingen van de VVD en D66 wel enthousiast zijn over een stratenrace in Rotterdam, zij het voor verschillende redenen. Een D66-man komt met deze puike quote uit de hoek:

Er rijden drie dagen maar twintig auto’s in de stad. Ik zie alleen maar voordelen.

Maar desgevraagd blijkt Max helemaal niet zo warm te lopen voor een race op een Nederlands stratencircuit:

Van mij hoeven er geen stratencircuits meer bij, ook niet in Nederland. Er wordt ook veel over gepraat, maar er liggen helemaal geen concrete plannen. Dus waar hebben we het eigenlijk over? Als er geld is en het is rond qua veiligheid en draagvlak, zien we wel verder.

Max voegt er nog aan toe dat als er een Nederlandse race bijkomt, dit ten koste moet gaan van een andere race. In tegenstelling tot voorheen hoeft Max dus niet meer zo nodig elk weekend een GP in zijn agenda te hebben.