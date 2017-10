Lijstje: zes smurven op Autojunk + bonus grote smurf

Gargamel wordt helemaal wild van dit lijstje.

Ik haat smurven! Die uitspraak geldt waarschijnlijk niet voor de mensen die deze auto’s samenstelden. Zij kozen namelijk voor smurfblauw als exterieurkleur. Het mag geen nieuws heten dat we bij autoblog wel houden van een sprekende kleur op een auto. Maar werkt het ook in deze gevallen?

Lamborghini Aventador:



Vooral bij zo’n Lambo is het belangrijk om een opvallend kleurtje te kiezen. Te vaak zien we de V12-geweldenaar voorbijkomen in het zwart of grijs, vooral de zeldzame exemplaren op Nederlands kenteken. Dat is gewoon zonde, en het feit dat je eventueel voor matte lak opteert maakt het niet goed. Kijk nou naar deze Aventador in helblauw. Veel beter toch? Volgens ons noemt Lamborghini deze kleur Blu Cepheus. Omdat je met deze Aventador laag kan vliegen, is dit onze vliegsmurf.

Audi S4 Avant:



Kijk, ook zo’n snelle ‘leasebak’ fleurt flink op van een kleurtje. De S4 is natuurlijk niet de lease-uitvoering bij uitstek, maar gezien het redelijk decente uiterlijk van de sportieveling ziet de leek er niks bijzonders aan als je ‘m zwart of grijs laat spuiten. In het blauw is het een heel ander verhaal. We vermoeden dat dit Nogaro Blue is. Gezien de power van deze Avant in combinatie met het no-nonsens karakter bombarderen we deze tot onze potige smurf.

Nissan R35 GT-R:



Godzilla was in de film een grauw en grimmig monster, maar dat wil niet zeggen dat je automotieve Godzilla ook in grauwe tinten moet laten uitvoeren. Dit blauw op de R35 bewijst dat een fel kleurtje ook prima staat. R35-jes zijn nogal populair in de tune-scene. We vermoeden dan ook dat het hier om een wrap gaat. In de configurator van de R35 kan je dit kleurtje in ieder geval niet (meer?) aanvinken, dus het alternatief is dat de eigenaar veel pegels extra neergelegd voor een speciale kleur. Omdat de R35 een tikje nerdy is met al zijn computersysteem, wordt dit onze brilsmurf.

Porsche Cayman:



Miami Blue voordat Miami Blue bestond? De eigenaar van deze eerste generatie Cayman had wellicht een vooruitziende blik en bestelde zijn Porker al in de tint voordat het hip was. Of toen het nog écht hip was, zou je ook kunnen zeggen. Vanwege de trailblazeresque keuze is de de ‘Andere Smurf Dan De Andere’.



Jaguar XKR-S:



In dit geval was deze kleur min of meer de standaardtint van de auto. Nou ja, je kon kiezen uit vijf kleuren bij de XKR-S, maar in alle kwaliteitspublicaties was hij te bewonderen in French Racing Blue. Omdat de XKR-S een soort knutselprojectje van Jaguar engineers was om de XK een passend afscheid te nemen: de knutselsmurf.



Lamborghini Gallardo Spyder:



Nog een keer een Lambo is de lijst en nog een keer Blu Cepheus. Ook deze open Gallardo staat het prima. Omdat de auto een open dak heeft, blauw is en het buiten koud is: bibbersmurf.

Extra bonus:



Leuk zo’n rijtje smurfen op een rijtje, maar het wordt natuurlijk één grote puinbende als er geen grote leider is om het hele gezelschap in goede banen te leiden. Sinds jaar en dag neemt Grote Smurf die verantwoordelijk rol al op zich, met behulp van zijn rode muts. Helaas konden we ‘m op autojunk niet terugvinden, dus heb ik ‘m zelf maar gemaakt. Wie pakt de handschoen op en bestelt een Porsche 911 Carrera in Miami Blue (rijtest) met een rode kap?