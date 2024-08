Volkswagen hot hatch heeft een prijs

Je kunt deze ‘hot hatch’ van Volkswagen nu ook direct bestellen. De GTX Performance prijs is bekend

Ja, je mag nu de configurator induiken op Volkswagen.nl om jouw eigen ID.3 GTX Performance samen te stellen. De lijnen zijn namelijk open. Dat betekent dat de prijs van deze ‘hot hatch’ nu ook bekend is. Minimaal € 51.990 wil de lokale Volkswagen dealer er voor ontvangen.

Over die configurator gesproken. Geheel tegen de verwachtingen in zijn er niet zoveel vinkjes meer die je kunt zetten. De GTX Performance heeft al bijna alle opties die Volkswagen beschikbaar maakt voor dit model. Je kunt nog het Assistance Plus pakket aanvinken en dan krijg je een 360 graden camera en parkeerhulp maar verder is het vooral een schuifdak en/of een trekhaak die je nog kunt kiezen. Die trekhaak noemt Volkswagen echter ‘steunhaak’. Ok..

Het ondertussen te saaie Moonstone Grey is standaard. Wil je Scale Silver / Grenadill Black/gletscher white of Kings Red (die wil je!), dan moet je wel €790 bijbetalen. Dus je komt uit op een ruime € 52.500 uiteindelijk.

Specificaties Volkswagen ID.3 GTX Performance

Maar wat krijg je dan voor dat geld? Meer vermogen maar ook meer uithoudingsvermogen op papier. Een 240 kW/326 pk sterke elektromotor Het maximale koppel bedraagt 560 Nm. Dat levert een 0-100 km/u tijd op van 5,7 seconden en een topsnelheid van 200 km/u.

Het ithium-ion accupakket heeft een capaciteit van 79 kWh. De WLTP range is 595 kilometer. Snelladen kan met 185 kW. Daarmee zou het opladen van 10-80% circa 26 minuten duren. We zijn benieuwd of de laadsnelheid met een halflege accu inmiddels ook hoger is. Want daar blonken de Cupra Born en de Volkswagen ID.3 niet in uit.

Wat kost de concurrentie

Cupra Born VZ: prijs vanaf € 49.990

Abarth 600E: nog niet bekend

MG 4 X-Power: prijs vanaf € 42.285

Smart #1 Brabus: prijs vanaf € 50.400

Volkswagen ID.3 GTX Performance: prijs vanaf € 51.990

Nu dus te bestellen en samen te stellen in de volkswagen configurator

Zien wat we van de concurrent, de Cupra Born VZ vonden doe je hier!