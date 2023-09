Je ziet het in de statistieken. De Formule 1 is echt veel minder populair sinds Max Verstappen alles wint.

Het zijn bijzondere tijden in de Formule 1. Het is namelijk nog nooit voorgekomen dat een Nederlander zo verschrikkelijk dominant is in de sport. Max wint en wint en wint. Van de 16 races dit jaar schreef hij er al 13 op zijn naam.

En waar er in Nederland meer en meer Max-fans bijkomen, lijkt het er internationaal toch op dat de dominantie van Red Bull ervoor zorgt dat steeds meer mensen afhaken. Sterker, de mention ‘Formule 1’ nam in de eerste 5 maanden van dit jaar met ruim 70% af ten opzichte van een jaar eerder…

Formule 1 minder populair dankzij Max Verstappen

Of de afname helemaal op het conto van Max Verstappen is bij te schrijven is onbekend, maar het lijkt er wel op dat een en ander met elkaar te maken heeft. De verschillen zijn echt enorm, kijk maar.

bron: Motorsport.com

Zie je wel? Echt veel minder kijkers en mensen die Formule 1 noemen in hun posts. Jammer alleen dat we geen cijfers hebben over de jaren waarin Lewis Hamilton zo domineerde. We zijn benieuwd of het toen ook zo afliep.

Maar goed. Om te voorkomen dat de FIA dit aangrijpt om de regels te veranderen zodat iemand uit een groter land alles wint, zet even extra vaak #formula1 in je berichten.

Doe je Max een groot plezier mee!