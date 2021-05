Maybach S680 met V12 heel stiekem onthuld - Autoblog.nl

De Maybach S680 wordt de ultieme luxe versie voor mensen die gewoon het beste wensen en anders niets.

Het is misschien wel het mooiste motortype ter wereld: de V12. Zoveel bewegende delen, zoveel vermogen, zoveel koppel en zo’n beschaafd geluid. De combinatie ervan is echt heel erg bijzonder. Ja, een elektromotor is nog stiller en kán sterker zijn, maar dat is geen kunst. Zie een V12 als een klaslokaal met peuters die net vier Red Bull op hebben, maar geen enkel geluid maken. Dat is een grotere kunst dan een leeg klaslokaal.

Enfin, de V12 is een beetje aan het uitsterven. Je mag er niets eens meer trots op zijn, vanwege de hoge uitstoot. Wellicht dat Mercedes daarom de Maybach S680 fluisterstil aan het gamma heeft toegevoegd. De automotive website Motor1.com kwam erachter dat bij de persplaten van de Mercedes-Maybach S680 een V12 was toegevoegd. Het wordt nog vreemder, want de afbeeldingen zijn hoogswaarschijnlijk geshopt (door Mercedes zelf). Dit gebeurt weleens vaker, maar meestal niet op deze wijze.

Doorontwikkeling M279

Sowieso gaan de nieuwe foto’s altijd gepaard met een persbericht. Niet in dit geval. nu werden deze aan het bericht van 2020 toegevoegd. Er zijn dan ook geen gegevens bekend over de auto die moet gaan concurreren met de Rolls-Royce Ghost, BMW 760Li en Bentley Flying Spur.

De kans dat Mercedes een compleet nieuwe V12 heeft ontwikkeld, lijkt ons erg klein. De motor zal hoogstwaarschijnlijk een doorontwikkeling zijn van de M279, die we al sinds 2012 kennen. De M279 is op zijn beurt weer een doorontwikkeling van de M275-V12 die al sinds 2002 meegaat.

Maybach S680 4Matic

Qua vermogen en koppel zal er niet bijzonder veel gebeuren. De biturbo twaalfcilinder leverde in de uitgaande modellen 630 pk en 1.000 Nm. Wat wel uniek, is dat de Maybach S680 vierwielaandrijving krijgt, dat ze bij Mercedes 4Matic noemen. Op de achtcilinders is dat in de meeste gevallen al standaard. Met 1.000 Nm is het ook wel prettig om aandrijving op alle wielen te hebben. We zijn wel benieuwd hoe Mercedes het gedaan heeft. Een V12 met een extra aandrijfas naar de voorwielen zal erg krap zijn.

















Of de auto ook naar Nederland komt, betwijfelen we. Sterker nog, misschien wordt de auto niet eens in Europa geleverd. Dat is met de Bentley Bentayga Speed ook het geval, bijvoorbeeld. Voor wie een krachtige S-Klasse hoog op het verlanglijstje staat, de Mercedes S73 AMG krijgt naar verluidt 800 pk.