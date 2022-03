Mazda 3 MPS occasion is ideale allround Hot Hatch

Dus allemaal massaal kopen, deze Mazda 3 MPS occasion!

Eigenlijk is het best vreemd dat we de Mazda 3 MPS zo vaak uit het oog verliezen. Niet alleen wij, maar iedereen eigenlijk. Zelfs de Japanners van Gran Turismo (die alleen voorrang geven aan Japanse auto’s), zijn de Mazda 3 MPS vergeten: er is geen digitale versie aanwezig in GT7. Of een andere Gran Turismo-titel.

In Forza Motorsport 4 kun je ze dan alletwee kiezen. Want er zijn twee generaties geweest van de Mazda 3 MPS, zowel de ‘BL‘ als de ‘BL2’. In het geval van deze occasion kijken we naar de tweede generatie.

Opvallend onopvallend

Dat was altijd een opvallend onopvallende Hot Hatch. Aanzienlijk sneller dan auto’s als de Volkswagen Golf GTI of Ford Focus ST, maar minder uitbundig qua styling. Perfect dus om die BMW in de binnenspiegel goed te verrassen.

Dat komt door het hoogtepunt van de Mazda 3 MPS, namelijk de neorm potige motor. Het is een 2.3 DISI-turbo motor met 260 pk en 380 Nm! Dat zijn hele serieuze waarden. Sterker nog, in vergelijking met een BMW 128ti scheelt het niet eens zo gek veel.

En dan te bedenken dat deze Mazda 3 MPS al in 2006 in de showrooms stond. Mocht je tuningsplannen hebben, 400 pk is geen enkel probleem. Gelukkig is er standaard een sperdifferentieel.

Mazda 3 MPS occasion

De Mazda 3 MPS is een bijzonder geslaagd totaalpakket als occasion. Zo is het altijd een vijfdeurs, wel zo handig om de vrouw ervan te overtuigen dat het een geschikte gezinsauto is.

Ook is het een Mazda 3, dus uitermate betrouwbaar. Wel moet je even uitkijken met de pre-facelift (BL) exemplaren. Die zijn namelijk enorm gevoelig voor roest.

Dit post-facelift exemplaar (BL2) ziet er helemaal strak uit. Het is dan ook een auto waar je heel erg lang plezier kunt beleven. Want deze rode schicht komt uit 2011 en heeft slechts 85.693 km gelopen.

Aangezien de kentekenplaat niet zichtbaar is, bestaat de kans dat het een import is. Dus check eventjes de historie. Volgens de verkopende partij is de auto geheel dealeronderhouden en elke aankoopkeuring toegestaan.Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

