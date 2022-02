Mazda wordt premium, aldus Mazda

Mazda wordt premium. Nu moet alleen de klant het nog accepteren.

Het is een ‘hete’ term, premium. Het is overigens een vrij eenvoudige marketingterm. Je voegt extra waarde aan een product toe, om op die wijze een hogere prijs te kunnen vragen. De truc is natuurlijk om te zorgen dat de marges zo groot mogelijk zijn. Je wil niet alleen zo veel mogelijk auto’s verkopen, maar ook zoveel mogelijk per auto verdienen.

Uiteraard wil Mazda ook zoveel mogelijk geld binnenharken. Dat merk begint een beetje een gevalletje ’tussen tafellaken en servet’ te worden. Mazda is absoluut veel te groot om als nichespeler gekenmerkt we worden. Aan de andere kant is het merk niet zo groot als andere volumemerken met wie Mazda concurreert.

Niet de Duitsers achterna

Mazda heeft daar een handige oplossing voor. Ze worden premium! Probleem opgelost. Jeremy Thomson meldt aan Autocar dat Mazda aspiraties heeft om hoger in de markt te staan. Dat gaan ze niet met een apart luxemerk doen, dat luxemerk moet Mazda worden.

Thomson wil in eerste instantie duidelijk maken dat ze niet Audi, BMW en Mercedes-Benz achterna willen gaan. Die Duitsers hebben dat gedeelte van de markt goed onder schot. Nee, Mazda richt zijn pijlen op Lexus, Infiniti en Acura. Ook Genesis zit in dat marktsegment van Aziatisch en premium. Van de genoemde merken probeert Mazda het meeste Lexus achterna te gaan.

De Mazda Xedos 6, gebaseerd op de 626

Mazda wordt premium met RWD

Waarschijnlijk heeft Mazda een paar skippybal-sessies gedaan met collega @jaapiyo. Om als ‘premium’ te worden beschouwd, moet de techniek premium zijn. Mazda gaat zescilinder lijnmotoren en achterwielaandrijving toepassen. Heel veel meel premium wordt het niet. Er komen grotere modellen bij die op deze platforms kunnen gaan staan. Denk aan de CX-60 en andere grote crossovers.

De eerste generatie Mazda Xedos 9

Komt Mazda dan ook met meer elektrische modellen? Jazeker. Thomson bevestigt dat ze de doelen die gesteld zijn door de overheden (2030 en 2035) gewoon gehaald gaan worden. Wel geeft Thomson aan dat ze niet heel krampachtig alleen op EV-technologie gaan focussen. Mazda heeft een ‘meer genuanceerde en progressievere benadering’. Wat hij daar direct mee bedoelt, is niet duidelijk.

De tweede generatie Mazda Xedos 9

Het is niet voor het eerst dat Mazda het hogerop zoekt. In de jaren ’90 probeerde het Japanse merk met Amati en Xedos voet aan de grond te krijgen. Helaas lukte dat niet helemaal, terwijl Acura, Infiniti en Lexus wel successen wisten te boeken. De reden is simpel: de Amerikaanse markt. Daar zijn de Aziatische luxemerken zeer in trek.

Mocht je baas niet opletten, check dan onderstaande promofilm van de Xedos 9:

Meer lezen? Bijzondere Mazda hoogtepunten: dit zijn er 9!