Mazda MX-5 ND 2015-heden Occasion Aankoopadvies - Autoblog.nl

Het is de meest verkochte tweezits roadster van de wereld. We behandelen de Mazda MX-5 ND in een occasion aankoopadvies.

Sinds 1989 toen de eerste generatie MX-5 (of Miata) op de markt kwam, wist Mazda er al meer dan een miljoen te slijten. Het is een échte roadster, met de aandrijving op de achterwielen en het is nog betaalbaar ook. Geen wonder dat de Mazda MX-5 generatie op generatie een succes is.

Met de komst van de ND in 2015 maakte de Japanse autofabrikant een grote stap. Met het gebruik van lichtgewicht materialen ging het merk terug naar de basis. Waar de NC de zwaarste generatie tot op heden was, leverde de ND juist 100 kg op gewicht in. Dat komt mede door het 105 mm inkorten van de auto. Daarmee kwam het gewicht op om en nabij de 1.000 kg. En dat in combinatie met een atmosferische 1.5-liter of 2.0-liter motor. Het vermogen ligt op 131 pk, 160 pk of 184 pk in het geval van de facelift die in 2018 werd geïntroduceerd. De facelift liet de tweeliter overigens ook meer toeren draaien voor nog meer fun.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Mazda MX-5 wilt kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De MX-5 staat te boek als betrouwbaar, maar loop wel even door de lijst met Mazda MX-5 ND problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

Je zit vrij laag in een MX-5, dus het uitzicht is niet perfect. Ondanks het kleine formaat zijn parkeersensoren geen overbodige luxe.

De ruimte in het interieur houdt niet over voor lange Europeanen. Ga dus zeker proefzitten en rijden om te zien of je een beetje past.

De MX-5 is uitgerust met een actieve motorkap die bij botsing met een voetganger omhoog komt. Helaas vergist de elektronica zich ook wel eens, zoals bij de inmidels ex MX-5 ND van onze collega Ruben. Bij zijn verlaagde MX-5 raakte de voorbumper tijdens inparkeren de stoeprand, waarna het systeem werd geactiveerd.

De voorruit van de MX-5 is van vrij dun glas gemaakt. Dat maakt de ruit niet alleen kwetsbaarder, maar zorgt er ook voor dat sterretjes minder makkelijk gemaakt kunnen worden.

Controleer de cabriokap goed op werking en sluiting. Raadpleeg voor meer details ons cabriolet aankoopadvies.

Onderstel

De remzuigers van alle generaties MX-5 hebben een reputatie om defect te raken. De achterste kunnen bij een ND bonkende bijgeluiden geven.

Aandrijflijn

Bij koud weer laten de eerste en tweede versnelling zich soms moeilijk (en soms niet) inleggen. De oorzaak is dat de SkyActiv-MT versnellingsbak oorspronkelijk is ontworpen om dwars voorin bij een voorwielaandrijver te worden toegepast. In de achterwiel aangedreven MX-5 ligt de versnellingsbak in lengterichting.

Mazda’s MX-5 die stevig bereden zijn, kunnen defecte motor steunen hebben. Let op bijgeluiden tijdens acceleratie en/of stationair rijden.

Elektronica

Controleer de knoppen van de raambediening, die geven nog wel eens de geest

Motoren

1.5 131 pk/150 Nm

1.5 132 pk/ 152 Nm

2.0 160 pk/ 200 Nm

2.0 184 pk/ 205 Nm

Aanbod Mazda MX-5 ND op Marktplaats

Op moment van schrijven zijn er kleine 40 exemplaren van de Mazda MX-5 ND op Marktplaats.nl te vinden. Prijzen voor de Mazda MX-5 ND variëren van €19.000 tot 50 mille voor (vrijwel nieuwe exemplaren. Voor het totale aanbod van de Mazda MX-5 kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.