Mazda 6 (2013 – heden) – occasion video & aankoopadvies

Misschien wel één van de meest onderschatte auto's in zijn klasse, maar de Mazda 6 is zeker als occasion de moeite van het overwegen waard.

In 2002 bracht Mazda de 6 op de markt, als opvolger van de 626. Na twee generaties Mazda 6 kwam in 2013 de derde generatie op de markt. De Mazda 6 heeft het in Nederland best een beetje moeilijk gehad, wat met name te maken heeft met het feit dat Mazda niet heel erg schone benzinemotoren in ons door CO2-cijfers gestrafte landje te bieden had. Als één van de weinige merken is Mazda onder de noemer SkyACTIV vast blijven houden aan natuurlijk ademende blokjes, terwijl alle concurrenten zijn overgestapt op drukvulling, meestal in de vorm van turbo’s. Daarom zien we de Mazda 6 relatief weinig. Onbekend zou echter niet onbemind moeten maken want de Mazda 6 is een fijne auto. En die natuurlijk ademende blokken zijn er in smaken van 145 tot 194 pk (benzine) en 150 tot 184 pk als je liever diesel stookt.

Aanbod op AutoTrack

Op Autotrack.nl zijn ruim 190 Mazda’s 6 te vinden. Daarvan is ruim de helft uitgerust met een benzinemotor. De prijzen beginnen rond de 10.000 euro voor de derde generatie Mazda 6 en lopen op tot ruim 40.000 euro voor een recent, fris exemplaar.

Pluspunten

Goede rijeigenschappen

Erg veel ruimte

Stil en verfijnd

Aandachtspunten

Aandrijflijn

De Skyactive diesels hebben problemen met het oliepeil. Dit stijgt bij sommige auto’s doordat er iets misgaat met het actief regenereren van het roetfilter. Doordat de regeneratie misgaat komt er onverbrande diesel in het carter terecht, waar het mengt met de olie. Hierdoor raakt de olie vervuild en stijgt het oliepeil. De oliedrukwaarschuwing gaat meestal branden als dit het geval is. Dit lijkt met name voor te komen bij auto’s die veel korte ritjes maken

De auto schakelt soms wat lastig tussen de eerste en tweede versnelling.

Onderstel

Er zijn wat klachten van mensen die vinden dat de Mazda 6 op lage snelheden te straf gedempt voelt. Met name op de 19-inch wielen kan de auto wat stug aanvoelen.

Exterieur

In extreme hitte (40+ graden) kunnen de achterste deurrubbers smelten en blijven plakken aan de deuren. Daardoor kan je ze kapot trekken.

Interieur

Hoofdruimte achterin is beperkt voor volwassenen.

Elektronica

Bij het starten van de auto gaat muziek van een via USB aangesloten iPod / iPhone niet verder waar je was met luisteren, je moet deze opnieuw starten.

Bekijk hier het aanbod van de Mazda 6 op AutoTrack.