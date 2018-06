Hoezee! Donkervoort grist geld van Europa binnen

Het bedrijf uit Lelystad is naar Brussel afgereisd en heeft een deel van onze torenhoge afdracht aan Europa teruggehaald.

Onlangs berichtten we nog over Donkervoort, omdat ze met een speciale Donkie op de proppen gekomen zijn ter ere van het veertigjarig jubileum van het merk. Zoals altijd bij Donkervoort, is toegevoegde lichtheid een van de kernpunten van de auto. Dit wordt onder andere bewerkstelligd door de in eigen huis ontwikkelde EX-CORE koolstofvezeltechnologie.

Donkervoort was al trots op deze tech, maar de trotsheid zal nu vast pauw-achtige niveau’s bereikt hebben. De EU heeft Donkervoort er namelijk voor beloond met een beurs in het kader van Horizon 2020. Voluit heeft de toelage de korte en bondige naam European Innovation Grant in High-Tech Materials and Advanced Manufacturing Technologies.

Maar dat kan jou uiteraard gestolen worden. Wat je wil weten is om hoeveel knikkers we het hebben. Wel, volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland moet Donkervoort samen met de andere Nederlandse bedrijven Avantium en MediaDistillery 5,1 miljoen Euro verdelen. Nog meer goed nieuws: er worden in de polder momenteel zo’n twintig mensen gezocht om EX-CORE verder te ontwikkelen en op de markt te brengen. Dus, mocht je bereid zijn naar Lelystad te emigreren…