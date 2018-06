Waarom de E63 zonder ‘S’ een koopje is

Powahhhhh!

Zie jij ooit een Mercedes C63 of E63 zonder de toevoeging ‘S’? Oké, ze zijn er wel, maar ze zijn zeldzaam. Bij het modden op autojunk moeten we ze bijna allemaal de tag mét de S meegeven. Kennelijk bestaat er bij AMG-klanten de gedachte ‘als we dan toch losgaan, dan maar meteen goed’. Dat is precies wat Mercedes gehoopt had natuurlijk.

Nadat @wouter een blokkie dwars om ging met de E63S (rijtest), was hij dan ook van mening dat de S-versie degene is die je wil hebben. Hij weidde er zelfs een speciale video aan om jou te overtuigen dat je écht de tien ruggen extra moet uitgeven voor de sterkere E63, opdat je niet jarenlang met spijt in je hart rondloopt.

De reden hiervoor is dat je behalve de 41 pk extra ook 100 extra Nm’s, dikkere ho-ijzers, drift mode en een slimmer sper op de achteras krijgt. Toegegeven, op een dergelijk bedrag is het dus eigenlijk een koopje, die ‘S’ op de kofferklep. Of niet? Nou, niet per se als je van plan bent je E63 nog wat te laten kietelen, niks geeft om op tijd stoppen en vertrouwen hebt in je vierwieldrifts.

Breng je de W/S213 namelijk naar Renntech, dan brengen ze beide modellen naar exact dezelfde specs. Het blok is in de basis natuurlijk ook gewoon hetzelfde, dus zo vreemd is dat niet. Ietwat andere cijfertjes in de ECU en andere turbo’s zorgen voor 800 pk en een gelimiteerd koppel van 1.050 Nm. Dampfhammer! De auto wordt er bijna een ten second car van, maar net niet helemaal, zoals je kan zien in onderstaand filmpje.