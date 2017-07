Mazda CX-5 (2012-2016) – occasion video & aankoopadvies

De goed smoelende SUV van Mazda is een enorme verkoophit gebleken. Meer dan 1.5 miljoen exemplaren werden er wereldwijd verkocht.

Eerlijk is eerlijk: de CX-5 smoelt ook gewoon lekker en was op tijd om mee te liften op de groei van het aantal verkochte crossovers en SUV’s. Qua motoren gaat Mazda wel in tegen de trend: in plaats van kleine motoren met een turbo, monteert Mazda een grotere motor en maakt die zuinig. Volgens het zogenaamde SKYACTIV model maken ze de auto iets lichter en gebruiken motoren met een hogere compressie.

In 2014 zijn er onderhuids aanpassingen om het veercomfort te vegroten en krijgt de CX-5 wat meer geluidsisolatie. In 2015 volgt een grotere facelift waarbij onder andere het navigatiescherm groter wordt en de kwaliteit van het interieur wordt aangepakt.



Aanbod occasions

Van de Mazda CX-5 staan zo’n 200 exemplaren te koop op Marktplaats. Diesels zijn in de minderheid met slechts een kwart van het aanbod. Zestig procent heeft een handbak. Prijzen beginnen rond de 16-17 mille en lopen op tot een halve ton voor nieuwe auto’s.

Pluspunten

Smoelt goed

In de praktijk relatief zuinig

Ruimte



Aandachtspunten

Carrosserie en interieur

De spiegels van een CX-5 kunnen trillen en dat is lastig/ niet op te lossen.

Een punt van aandacht is de kachelradiateur: controleer verwarming en koeling op diverse standen uit. De kachelradiateur kan verstopt raken en dan wordt het interieur niet meer warm. Voor vervangen van de radiateur moet een groot gedeelte van het dashboard los worden gehaald.

Onderstel

De CX-5 heeft relatief wat meer wind- en bandengeruis. Aan het laatste is iets te doen, door bij aanschaf van nieuwe banden te letten op het label voor geluid.

Aandrijflijn

Tussen april 2012 en februari 2015 zijn soms de injectoren met te weinig draaimoment vastgezet. Daardoor kan vuil de motor binnen komen en/ of de olie verdunt raken wat tot buitensporige slijtage en motorschade kan leiden. Bovendien kunnen spanningspieken of kortsluiting in de injector het motormanagementsysteem beschadigen. Er is een recall voor geweest, even controleren of die is uitgevoerd is.

Let bij de handbak op of deze goed schakelt. Bij koude motor mag een CX-5 bak wat hakerig schakelen, maar iedere versnelling moet gekozen kunnen worden. In het begin van de productie was er een fabricagefout in de versnellingsbak waardoor het schakelen erg moeilijk ging, in principe zouden al die bakken inmiddels wel vervangen moeten zijn.

Elektronica

Een klein probleem met “grote gevolgen” is als het massacontact tussen de accu en de carrosserie slecht is. De CX-5 zal dan niet starten, maar het is gelukkig eenvoudig op te lossen.

Bluetooth van de CX-5 kan nog temperamentvol zijn en niet willen koppelen met een telefoon.

Als er een Navteq navigatiesysteem is gemonteerd, controleer of die correct werkt. Er zijn gevallen dat die geen/ weinig satellieten ziet en matig werkt. Vervanging is soms noodzakelijk en erg prijzig.

