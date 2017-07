Dit is de Hyundai i30 Fastback

De derde i30-variant.

Met de komst van deze nieuwe Fastback is de i30 straks in drie smaken te verkrijgen. De i30 5-deurs, de i30 Wagon en deze i30 Fastback. De Zuid-Koreaanse autofabrikant omschrijft de Fastback als een vijfdeurs-coupé. Een creatieve benaming, zullen we maar zeggen. De auto is 30 mm lager en 115 mm langer in vergelijking met een 5-deurs i30.

Klanten kunnen kiezen uit twaalf lakkleuren, het interieur kent drie kleuropties. Verder moet de auto dynamischer aanvoelen door een aangepakt onderstel. Dat onderstel werd 5 mm verlaagd en de wielophanging werd 15 procent stijver gemaakt.

De Fastback komt met twee benzinemotoren op de markt. Een 1.0 T-GDI driecilinder met 120 pk en een 1.4 T-GDI met 140 pk. Dan is er nog de 1.6 CRDi-dieselmotor, leverbaar met 110 of met 136 pk. De motoren zijn verkrijgbaar in combinatie met een handgeschakelde zesbak of een zeventraps automaat met dubbele koppeling.

Net als de nieuwe i30 N presenteert Hyundai de i30 Fastback op de IAA in Frankfurt. Het model komt begin 2018 op de markt.