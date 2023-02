Mazda CX-90 is enorm: voor al uw kinderfeestjes

Mazda heeft vandaag de nieuwe CX-90 gelanceerd, maar heeft een teleurstellende mededeling.

De vraag naar SUV’s is groot en Mazda weet dat. Zeker in Amerika waar bijna iedereen in een SUV rijdt. In Europa is dat nu bijna ook zo, maar rijden we in wat kleinere varianten. Daarom is Mazda van plan om tegen het einde van dit jaar vier modellen uit te brengen in wat ze noemen de ‘Large Product Group’. Nu is het dus de beurt aan de CX-90.

Nieuwe Mazda CX-90

Mazda’s staan vooral bekend om hun betrouwbaarheid. En dat is waar, ik heb jaren lang een Mazda 3 gehad en het ding was bulletproof. Het merk richt zich nu ook meer op milieu-en veiligheidsprestaties, net zoals ieder ander merk. Rijplezier wordt hierbij niet vergeten overigens, wat wel in orde is bij Mazda. De auto’s rijden altijd een beetje hard en stug, maar wel goed scherp.

Terug naar de CX-90. Dat is een cross-over SUV die nieuw ontwikkeld is. En dan met name voor de eisen die gesteld worden aan een SUV op de Noord- Amerikaanse markt. Dat wil niet zeggen dat wij een dergelijke (grote) auto niet kunnen waarderen. De SUV komt met drie zitrijen en is echt ontworpen voor families. Er kunnen maximaal 8 mensen in. De ruimte rondom alle stoelen is vergroot, zodat je minder krap hoeft te zitten. Reizen met meerdere mensen voor een lange tijd moet een appeltje eitje zijn met deze auto.

Japans

Mazda vergeet nooit de ‘roots’ en dat integreren ze in de auto waar mogelijk. Bijvoorbeeld in het interieur, waar er een ‘dynamiek is van licht en natuurlijke materialen’ aldus Mazda zelf. Dit moet staan voor een uitdrukking van Japanse esthetiek.

De motor is een 3,3-liter zescilinder-in-lijn benzinemotor met turbocompressor. Deze wordt aangevuld met een 48-volt mild hybridesysteem. Deze perst er 345 pk uit. Met 500 Nm aan koppel is het de sterkste benzinemotor ooit dat het merk heeft gebouwd. Hiernaast kan je kiezen voor een plug-in hybridesysteem e-SKYACTIV PHEV bestaande uit een 2,5-liter viercilinder-in-lijn -cilinder benzinemotor met een batterijpakket van 17,8 kWh. Elke CX-90 zal vierwielaangedreven zijn.

Zoals ik eerde zei, de CX-90 is voor de Amerikaanse markt. Jammer! Wij zullen de CX-80 krijgen, deze zal dit jaar nog komen. Deze zal een slag kleiner zijn (maximaal 7 personen), maar zal vermoedelijk kenmerken hebben van de CX-90.