Vernieuwde Mazda CX-5 zuiniger en nog betere caravantrekker

Dat komt omdat de benzine 2023 Mazda CX-5 altijd een hybride is.

Voor modeljaar 2023 haalt Mazda een stofdoekje over de succesvolle CX-5. De praktische crossover van het Japanse automerk is qua uiterlijk niet op de schop gegaan. Het model heeft vooral technisch een upgrade gekregen.

Zuunig en beter wegkomen met je caravan!

Voortaan is elke benzine-uitvoering van de Mazda CX-5 uitgevoerd als hybride. Let wel, dit is geen traditionele hybride of een PHEV. We hebben het over een mild hybride. Je weet wel, een geïntegreerde startgenerator en een 24V lithium-ion batterij die vooral ondersteuning geven bij het wegrijden. Beter dus wanneer je weer eens de Porsche van een collega moet verplaatsen….

Maakt de auto zuiniger én schoner. En dat scheelt weer in die lieftallige BPM. Schrik niet bij het woord ‘hybride’: de 2023 CX-5 mag nog steeds 1.800 tot 2.000 kg trekken.

Hoe zuinig dan? Volgens de WLTP norm verbruikt de variant met 165 pk 6,5 – 7,3 l/100 km gecombineerd en de 194 pk versie 7,2 – 7,6 l/100 km. Niet echt heel zuinig, maar crossovers zijn dan ook geen aerodynamische wondermachines.

Motoren

De 2023 Mazda CX-5 heb je als e-Skyactiv G 2.0 met 165 pk of als e-Skyactiv G 2.5 met 194 pk. Mocht de portefeuille het toelaten dan is het aan te raden voor laatstgenoemde te gaan. Dat extra slagvolume zorgt ervoor dat je de CX-5 wat ‘luier’ kunt rijden, in de praktijk betekent dat minder vaak het gaspedaal intrappen. Bovendien is de variant met 194 pk ook te krijgen met AWD.

Ben jij nog die 1% die een nieuwe crossover zoekt in het C-segment met een handgeschakelde versnellingsbak? Geen idee waarom, maar Mazda heeft het voor je. De CX-5 als e-Skyactiv G 165 is standaard uitgerust met een handgeschakelde zesversnellingsbak. De prijs begint dan bij € 38.190. Voor 2.50 euro extra krijg je een automaat.

De 2.5 heeft altijd een automaat. Dit model is ook fors duurder. Een atmosferische motor met een grotere cilinderinhoud wordt nu eenmaal zwaar gestraft in het Nederlandse autostelsel. Het begint bij € 47.390 voor de variant met 194 pk.

Uitrusting

Standaard op iedere 2023 Mazda CX-5 is 17-inch lichtmetalen velgen, draadloze Apple CarPlay, LED-dagrijverlichting en geïntegreerde navi. Er zijn weer allerlei uitrustingvarianten om uit te kiezen. De dikste is Takumi. Deze uitvoering brengt je onder andere 19-inch lichtmetalen wielen, een nappalederen interieur en houtversiering op het dashboard en de de portierpanelen. Kosten: vanaf € 46.440

Met een dikke uitvoering in combinatie met de dikste benzinemotor is de CX-5 over de € 50.000 te tillen. Weet echter dat het dus begint bij een prijskaartje van dik 38k voor de instapper. Vanaf het voorjaar is de 2023 Mazda CX-5 leverbaar. Je kunt de crossover nu al bestellen.

Zeg het maar, is Nederlands favoriete caravantrekkert hiermee iets van zijn no-nonsense glans kwijt, of is het juist net wat de Mazda nodig had?