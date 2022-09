Dit moet je weten over de volledig nieuwe Mazda CX-60

De Mazda CX-60 is gearriveerd in de Nederlandse showrooms. Wat heeft dit nieuwe topmodel van Mazda allemaal te bieden?

Met de CX-60 introduceert Mazda een volledig nieuw model. Dit is niet zomaar een nieuw model, maar het nieuwe topmodel van Mazda. Het is ook de eerste plug-in hybride van het merk. En dat is niet het enige wat de Mazda CX-60 een interessante auto maakt. Dit is een auto die volledig is gebouwd volgens Japanse tradities.

Elegant design

Dat begint met het exterieur. Net als de andere modellen uit de huidige line-up is de CX-60 ontworpen volgens de Kodo-designfilosofie. Dat betekent dat ook dit model een fraai en elegant lijnenspel heeft. Tegelijkertijd heeft de CX-60 de robuuste uitstraling van een SUV.

Premium interieur

Het Japanse vakmanschap zie je ook terug in het interieur van de Mazda CX-60. Het begrip premium is hier zeker op zijn plaats. Het interieur is vormgegeven volgens traditionele Japanse principes en afgewerkt met veel oog voor detail. Ook heb je de keuze uit exclusieve materialen als Nappaleder en esdoornhout.

Krachtigste Mazda ooit

Dat de CX-60 het nieuwe topmodel is blijkt uit het feit dat het de krachtigste productieauto ooit is van Mazda. Een Skyactiv-G 2.5 viercilinder en een elektromotor zorgen samen voor 327 pk. Bovendien heb je een imposante hoeveelheid koppel, namelijk 500 Nm. Daarmee accelereert de CX-60 van 0-100 km/u in slechts 5,8 seconden. Ook kun je rekenen op een trekgewicht van maar liefst 2.500 kg.

Volledig elektrisch rijden

Met de Mazda CX-60 kun je niet alleen snel optrekken en een grote caravan trekken, je kunt er ook heel zuinig mee rijden. Het gecombineerde brandstofverbruik bedraagt slechts 1,5 liter per 100 km (WLTP). Je kunt tot wel 63 km volledig elektrisch rijden, waarbij je dus helemaal geen brandstof verbruikt.

Afgestemd op de bestuurder

Bij het instappen in de Mazda CX-60 krijg je een warm welkom. Het slimme Mazda Driver Personalisation System ziet namelijk wie er op de bestuurdersstoel zit. Vervolgens wordt alles op jouw lichaamsbouw en voorkeuren afgestemd: de stoel, het stuur, de spiegels, maar ook de instellingen van de audio en de klimaatregeling.

Rijeigenschappen van hoog niveau

Als je eenmaal gaat rijden wordt de Mazda CX-60 alleen maar leuker. Permanente vierwielaandrijving met de nadruk op de achterwielen, een laag zwaartepunt en een uitgebalanceerd onderstel zorgen ervoor dat de rijeigenschappen van een hoog niveau zijn. Ook in dat opzicht zet Mazda dus de bestuurder centraal.

De volledig nieuwe Mazda CX-60 is nu in de showrooms te vinden. Wil je meer te weten komen over deze auto? Op de website van Mazda kun je de CX-60 verder ontdekken!