Zeldzaamste Mazda SUV occasion valt niemand op

Een heerlijk ruime Mazda SUV occasion waar de leek niet twee keer naar om zal kijken: wij hebben er één voor je gevonden.

Het nemen van een risico is altijd, nou ja, riskant. Zo, een open deur ingetrapt. Wat we meer bedoelen: sommige merken waren al vrij vroeg bezig met SUV’s, alleen het sloeg niet zo gigantisch aan als het vandaag de dag doet. In 2005 had Mazda bijvoorbeeld met oog op de VS al een aardig futuristische, voor Amerikaanse standaarden zelfs compacte SUV gepland. Deze werd voorgesteld als de Mazda MX-Crossport.

Mazda CX-7

Dat mondde in 2006 uit in de Mazda CX-7. Die werd vanaf 2007 in Europa en dus ook in Nederland zelfs nog verkocht! De auto was een beetje lomp en onnodig voor ons land, al was de 2.3 liter DiSi, geleend uit de Mazda 3 MPS, niet eens een verkeerde motor. Je kreeg gewoon 260 pk. De CX-7 werd pas echt onnodig en duur vanaf de facelift in 2009, toen je gewoon bijna 65.000 mocht neerleggen voor die 2.3. Goedkoper kon alleen met diesels, maar je moest alsnog rekenen op bedragen vanaf 46 mille en luxere uitvoeringen gingen ver over de 50 mille heen. Voor dat geld haal je ook een Audi Q5 of BMW X3.

Mazda CX-9

Het SUV-verhaal van Mazda werd pas echt een flop toen ze ook nog twee jaar hebben geprobeerd om hier de grote broer van de CX-7 te slijten: de CX-9. Dezelfde auto met zeven zitplaatsen, dus nog groter en lomper. Voeg daar aan toe dat de enige motor de zeer Amerikaanse 3.7 liter V6 was en je hebt een nogal dure auto te pakken. Vandaar dat de CX-9 kwam in 2009 en ging in 2010. Mazda richtte zich vanaf toen op SUV’s die meer op onze markt gericht waren en pas vanaf de veel kleinere CX-5 werd het hier een succesverhaal wat betreft de CX-naam. Pas vanaf dit jaar richt Mazda zich weer op grote SUV’s, met de CX-60 als eerste kandidaat.

CX-9 in andere markten

In de VS en andere markten was er wél behoefte aan grote Mazda SUV’s en de CX-7 en CX-9 waren dan ook elders best een succes. De CX-9 is meermaals gefacelift en er kwam zelfs een tweede generatie. Dat brengt ons bij de occasion van de dag. De Mazda CX-9 in zijn tweede vorm is hier nooit geleverd. Toch kan je er eentje kopen.

Mazda CX-9 occasion in Nederland!

Een Mazda-dealer c.q. importhandelaar verkoopt namelijk op Marktplaats een Mazda CX-9 als occasion. De auto is wat uit de kluiten gewassen, maar wel erg herkenbaar als Mazda. Het ongetrainde oog zou wellicht gewoon denken dat ze naar een CX-5 zitten te kijken. Uiteraard is de CX-9 een flink stuk groter en geniet je dus van drie zitrijen en zeven zitplaatsen.

Interieur

Dat geld ook voor het interieur van de Mazda CX-9 occasion. In grote lijnen gewoon wat je verwacht van een Mazda uit 2018. Wel allemaal iets ruimer natuurlijk, zoals gezegd is er genoeg ruimte voor zeven zitplaatsen. De kleurstelling is ietwat gewaagd, met bruine, bijna rode stoelen en hier en daar wat hout.

Import zonder gedoe

Deze Mazda CX-9 occasion is in 2018 nieuw verkocht in Canada. Relatief recent is deze naar Nederland gehaald om hier verkocht te worden. Nou kunnen we allemaal prima Engels, maar een Nederlands infotainmentsysteem en bovendien, Nederlandse navigatie zou fijn zijn. Gelukkig heeft de verkoper dat allemaal voor je geregeld. De auto is goedgekeurd voor Europa en het infotainment is omgebouwd naar de Europese specificatie, navigatie in Europa incluis. Ten westen van de grote plas houden ze bovendien van opties, dus er is genoeg aangevinkt op de optielijst om van te genieten.

Kopen

Onder de kap ligt trouwens de 2.5 viercilinder Skyactiv-G motor met 230 pk. Da’s wel ietsje meer dan in een CX-5, maar er is dan ook meer gewicht om mee te zeulen. In zijn vierjarige leven heeft de Mazda CX-9 occasion ietsje meer dan 70.000 km afgelegd. Toch moet je er nog flink diep voor in de buidel tasten: de Mazda CX-9 moet op Marktplaats nog 54.950 euro kosten. Maar dan heb je wel een zevenzitter met een verhaal.