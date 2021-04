Mazda herstelt de MX-81 in al zijn jaren '80 glorie - Autoblog.nl

Het gebeurt niet vaak dat een concept car na 40 jaar opeens weer boven water komt.

We hebben het wel eens over ‘vergeten concept cars’, maar vrijwel iedere concept car wordt vroeg of laat een vergeten concept car. Zeker als het nooit direct tot een productiemodel heeft geleid. Zo raakte ook de Mazda MX-81, waar Mazda veertig jaar geleden mee op de proppen kwam, in vergetelheid.

De concept car krijgt echter de zeldzame kans om een tweede keer in de spotlight te staan. Mazda heeft MX-81 namelijk volledig in oude glorie hersteld, oftewel gerestaureerd. De Japanners willen op deze manier stilstaan bij ’60 jaar Italiaanse invloeden op het design van Mazda’.

De MX-81 past uitstekend bij dit thema, aangezien deze ontworpen was door Bertone. De eerste samenwerking met het Italiaanse designhuis dateert echter al van langer geleden. In 1963 kwam Mazda namelijk met de eerste Familia, die ontworpen was door een jonge ontwerper die werkzaam was bij Bertone. Zijn naam was Giorgetto Giugiaro. Hij tekende ook de Mazda Luce uit 1965.

De MX-81 is niet ontworpen door Giugiaro, want die was in 1981 al lang en breed voor zichzelf begonnen. De MX-81 was daarom door een Marc Dechamps ontworpen, destijds de designbaas bij Bertone. Marc Dechamps klinkt niet heel Italiaans, maar daar doen we verder niet moeilijk over.

Met zijn hoekige design en grote raampartijen is het een typische jaren ’80-concept car. De auto vertoont enige gelijkenissen met de Volvo Tundra uit 1979, die toevalligerwijs ook door Bertone was ontworpen. Die vormde uiteindelijk de basis voor het ontwerp van de Citroën BX.

De MX-81 heeft tot weinig concreets geleid, maar het was wél de eerste Mazda met de letters MX. Die stonden voor Mazda eXperimental. Dankzij de MX-5 zijn de letters inmiddels iconisch geworden. Een hele concrete betekenis lijkt deze aanduiding echter niet te hebben, want Mazda’s eerste elektrische cross-over, de MX-30 kreeg ook deze letters mee.

Terug naar de Mazda MX-81: die is dus gerestaureerd. Dat was mogelijk omdat de auto – in tegenstelling tot veel andere concept cars – niet de shredder ingegaan is. De auto stond nog ergens in een warenhuis van Mazda te verstoffen. De auto is vervolgens weer naar zijn geboortestad gebracht (Turijn), waar de auto weer als nieuw is gemaakt.

Helaas was er kennelijk geen budget meer over voor een fatsoenlijke fotograaf, dus het beeldmateriaal is helaas zeer matig. Wel komt de gerestaureerde MX-81 in beeld in de onderstaande mini-documentaire (met onder andere Giorgetto Giugiaro) over de Italiaanse invloeden op het design van Mazda. Als je ook wilt weten wat er gezegd wordt zul je even naar YouTube moeten gaan voor ondertiteling.