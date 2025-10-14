Komt Mazda toch met de gehoopte BMW-concurrent?

De teaser ziet er in ieder geval veelbelovend uit.

Jarenlang gingen klonken er geluiden dat Mazda met een sportsedan zou komen. Deze auto zou achterwielaandrijving krijgen én een zescilinder. Een rasechte BMW-concurrent dus. Helaas is het niet zover gekomen. We hebben alleen de Mazda 6e gekregen, wat niets meer en niets minder is dan een omgekatte Chinees.

Nu deelt Mazda toch weer een teaser die geruchtenmolen op gang brengt. De Japan Mobility Show staat namelijk voor de deur, en Mazda gaat daar wat leuks onthullen. Het is een concept car die ‘de toekomst van rijplezier’ laat zien.

Als we af moeten gaan op het teaserplaatje lijkt het een gelikte fastback te worden. Het kan echter ook een crossover worden, je weet het nooit. Maar we mogen hopen dat het gewoon een lage auto is, aangezien Mazda specifiek rijplezier benoemt. Een ding is in ieder geval zeker: de auto heeft een dode hoek waar je u tegen zegt.

Of deze concept car een voorbode is voor iets concreets? Dat is nog de vraag, maar we gaan toch even speculeren. Mazda heeft al een achterwielaangedreven platform, voor de CX-60 en aanverwante modellen. Het zou dus relatief makkelijk zijn om een RWD sedan te maken. En laat ze nu ook een zes-in-lijn hebben. Mazda kán dus gewoon een Japanse BMW maken.

Geen hond gaat zo’n auto kopen in Nederland, maar dat maakt verder niet uit. Het zou in ieder geval een leuke image booster zijn. Met Chinese modellen als de 6e en de CX-6e gaat het imago alleen maar achteruit. Bij deze dus de oproep aan Mazda: maak ons niet blij met een dode mus en bouw die sportsedan gewoon!