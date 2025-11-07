Omdat jij geen nieuwe Mazda koopt komt deze sportauto met wankelmotor er voorlopig niet

Mazda wil en kan hem wel bouwen. Er mist alleen nog één ding.

Op het eerste oog ging het in 2024 helemaal niet slecht met Mazda. Het merk noteerde een wereldwijde verkoopgroei van 2,6 procent en haalde zelfs een verkooprecord in Amerika. Helaas ging het elders minder goed. In het thuisland gingen de verkopen met 20 procent omlaag en in Europa met 6 procent. Hier in Nederland daalde de verkoop van 8.563 stuks in 2023 naar 6.680 in 2024.

Ondanks de kleine verkoopgroei zag Mazda het nettoresultaat dalen met ruim 25 procent ten opzichte van 2023. De Japanse grootmacht gaat echter niet bij de pakken neerzitten en kiest de aanval als de beste verdediging. Het merk werkt aan een nieuw EV-platform dat in 2027 klaar moet zijn.

Het grote probleem van zo’n nieuwe basis is natuurlijk geld. Zeker wanneer de winsten en EV-afname zo tegenvielen als in 2024. Daarom besloot het bestuur om de investeringen wat te temperen. De investering in de elektrificatie is teruggebracht met ongeveer 3 miljard euro. Dat is een derde van het bedrag dat gereserveerd was voor de EV-investering.

EV-platform boven Iconic SP

Aan de andere kant wil Mazda ook leuke en stoere auto’s blijven bouwen. Het concern heeft bijvoorbeeld nog de belofte van de productie-Iconic SP uit staan. De Iconic SP moet een EREV worden. De wankelmotor wekt stroom op die naar de wielen wordt gebracht.

Het plan om de elektrische sportauto met wankelmotor te bouwen, leeft nog steeds binnen het merk. Dat laat technisch directeur Ryuichi Umeshita weten aan Autocar: “Laat ik het persoonlijk beantwoorden: dit is mijn droomauto. Ik wil hem waarmaken. Technologisch gezien denk ik dat het mogelijk is. Het enige dat nog resteert, is de financiële kant.”

Umeshita blijft hoop houden in een Iconic SP die je ook echt kunt kopen. Hij bevestigt dat er nog steeds een groepje werknemers is dat aan een nieuwe rotatiemotor werkt. Intussen is er nog een conceptauto bijgekomen genaamd Vision X-Coupé die een wankelmotor moet krijgen.

Mazda met alleen een wankelmotor?

De ongebruikelijke krachtbron leeft dus nog altijd binnen Mazda. Andere merken brandden er hun vingers niet aan, vooral vanwege het hoge verbruik van de motor en de grote kans op motorproblemen. Mazda houdt stug vol en is druk bezig om de pijnpunten weg te poetsen. Het bedrijf zegt zelfs nog maar twee á drie jaar nodig te hebben voordat een rotatiemotor weer de wielen gaat aandrijven van een Mazda. Misschien wel voor een nieuwe generatie van de MX-5?