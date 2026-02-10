Dit zijn alle F1-auto’s van het seizoen 2026

De elf (!) teams hebben hun auto’s gepresenteerd.

Nog minder dan een maand en dan gaan de vijf rode lampen boven het Albert Park Circuit in Melbourne weer branden en doven voor de start van een nieuwe Formule 1-seizoen. In aanloop naar de testdagen lieten de teams los elkaar hun officiële kleurstellingen zien voor het nieuwe seizoen.

Gisteravond was Aston Martin de laatste waarmee we nu weten hoe alle 22 F1-auto’s van 2026 eruit zien. 22, want er is dit jaar een team bijgekomen. Hieronder vind je een alfabetisch overzichtje van de teams, de coureurs, de auto’s uiteraard en wat ons opvalt op het eerste oog.

Alpine

Pierre Gasly – Franco Colapinto

Ook in 2026 is het sportieve broertje van Renault van de partij. Het Franse team met zijn hoofdkwartier in het Britse Entstone heeft op rijdersvlak geen wijzigingen aangebracht. De Fransman Pierre Gasly en de Argentijn Franco Colapinto blijven de twee coureurs. De kleurstelling blijft grotendeels gelijk met veel Alpine-blauw en natuurlijk het roze van de hoofdsponsor.

Wat wel een grote verandering bij het team van Flavio Briatore is: Alpine is overgestapt van eigen Renault-motoren naar een Mercedes-klantmotor. Gaat dat de hoogtijdagen terugbrengen?

Aston Martin

Fernando Alonso – Lance Stroll

Aston Martin trok veel bekijks tijdens de eerste testdagen achter de schermen in Barcelona. Het team houdt dezelfde stuurmansline-up als de afgelopen jaren, maar kreeg er een belangrijke pion bij achter de schermen met Adrian Newey. Het ontwerpgenie zou met een bijzonder design op de proppen zijn gekomen met bijvoorbeeld stierenhoorns achter de coureur.

Audi

Gabriel Bortoletto – Nico Hülkenberg

Na een lange, hele lange aanloop is het eindelijk zo ver: Audi zit in de Formule 1! Het Duitse automerk hoefde niet met een compleet leeg vel te beginnen. Audi heeft namelijk het Sauber F1-team overgenomen wat je voorheen kende als Alfa Romeo en Kick Sauber. Ook de coureurs van dat oude teams zijn overgenomen: Gabriel Bortoletto en Nico Hülkenberg.

Qua kleurstelling houdt Audi het simpel, doch effectief als je het mij vraagt. Audi stapt direct de F1 met een eigen krachtbron. Gewaagd, of misschien wel juist de goede zet?

Cadillac

Valtteri Bottas – Sergio Pérez

Wat wel een team van helemaal van voor af aan begint in 2026 is Cadillac. Het automerk onder General Motors begint zijn Formule 1-avontuur met een Ferrari-klantenmotor. In 2029 wil Cadillac die krachtbron ingewisseld worden met een eigen GM-motor.

Het piepjonge team kiest bij de coureurs enkel voor ervaren rotten uit het vak. Cadillac trommelt grapjas Valtteri Bottas en de Mexicaanse minister van Defensie Sergio Pérez op om voor het Amerikaanse F1-team te gaan rijden. Reserve-coureur is oude bekende Guanyu Zhou.

De kleurstelling van Cadillac is in ieder geval al opvallend. Niet vanwege sprankelende kleuren, maar omdat de kleurstelling duidelijk in twee delen is gesplitst: een licht en een donker deel. Hopelijk wordt dat niet verwarrend voor de doorsnee F1-kijker.

Ferrari

Lewis Hamilton – Charles Leclerc

Terwijl de straatautokant van Ferrari druk bezig is geweest met een nieuw interieur en een naam voor de eerste EV, zijn ze bij de F1-tak lange dagen gemaakt om de F1-auto voor 2026 zo goed mogelijk te bouwen. De Scuderia gaat het nieuwe seizoen weer hoge ogen willen gooien met het coureursduo Hamilton en Leclerc.

Haas

Oliver Bearman – Esteban Ocon

Voor ons autoliefhebbers is het smullen geblazen in de huidige F1-periode. Grote automerken strijden in 2026 tegen elkaar in de F1. Ook Toyota doet iets opzichter mee dan de afgelopen jaren. Na een GR-stickertje op de Haas F1-auto’s is Toyota nu officieel titelsponsor van het team. Op de motorkap staan dan ook groot de Gazoo Racing initialen. Rijders Bearman en Ocon moeten deze stijlvolle witte auto weer een successen gaan brengen.

McLaren

Lando Norris – Oscar Piastri

De regerend wereldkampioen bij de teams én coureurs doet in 2026 weinig verrassends. Het ijzersterke duo Norris-Piastri is gewoon weer van de partij. Hopelijk houdt Zak Brown dit jaar wel de papaya-rules thuis. Het racemerk uit Woking verrast niet in de kleurstelling en houdt het bij haar toegeëigend oranje tint.

Mercedes

Andrea Kimi Antonelli – George Russell

Een team waar in 2026 veel van verwacht wordt, is Mercedes. Net als Ferrari moest het team het afgelopen jaar vaak toezien hoe McLaren en Red Bull (lees, Max Verstappen) de lakens uitdeelden. Mercedes was dan ook al eerder gefocust op dit jaar. Mede dankzij een slim trucje in de motor middels de compressieverhouding zou deze verwachting werkelijkheid kunnen worden. De coureurs blijven hetzelfde, net als een groot deel van de kleurstelling.

Racing Bulls

Liam Lawson – Arvid Lindblad

Eindelijk weer een raceteam waar wat veranderingen te melden zijn. Het Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team, oftewel het zusterteam van Red Bull, promoveert weer een racetalent naar de F1. Arvid Lindblad is de naam. In zijn eerste duel met Max Verstappen wist hij direct te winnen.

De kleurstelling komt voor een groot deel overheen met vorig jaar, al zijn de velgen nu helemaal wit. Ziet er tof uit als je het mij vraagt, net als de rest van de auto.

Red Bull Racing

Isack Hadjar – Max Verstappen

De allereerste F1-auto’s van 2026 wiens kleurstelling we mochten zien, is die van Red Bull Racing. Max Verstappen is er natuurlijk nog aanwezig. Dit jaar wordt hij vergezeld door een nieuwe ploegmaat die hij de verdoemhoek in kan rijden. De Franse Isack Hadjar die vorig jaar nog bij zusterteam Racing Bulls reed, maakt de opstap naar de hoofddelegatie. Verstappens vorige teamgenoot, Yuki Tsunoda, is gedegradeerd tot reservecoureur bij Racing Bulls.

Lees ook: Dit is waarom de auto van Max Verstappen een slim klein gaatje heeft

Verstappen en de zijnen rijden in een iets lichterblauwe metallic kleurstelling in plaats van de matte tinten van de afgelopen jaren. Het doet denken aan de immens succesvolle tijd van Vettel bij RBR. Samen met Ford en het eigen Red Bull Powertrains hopen Verstappen en Hadjar die succesvolle periode te herhalen.

Williams

Alexander Albon – Carlos Sainz

Als allerlaatste in dit rijtje, maar zeker niet als allerminste komen we bij het Atlassion Williams F1 Team aan. Dit wordt een interessant team om te volgen in 2026. Teambaas James Vowles heeft de afgelopen jaren 2026 aangewezen als hét jaar dat Williams weer mee gaat doen aan de top.

Het oude team van wijlen Frank Williams gaat dat doen met de FW48 hierboven. Het blauwe kanon wordt bestuurd door twee inmiddels ervaren rotten in het F1-vak: Alexander Albon en Carlos Sainz. Er ligt nog altijd een Merc-klantenmotor achterin. Wordt dit het jaar van de échte terugkeer van Williams?