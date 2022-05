Mazda MX-30 is vernieuwd, maar is het grootste probleem opgelost?

De eerste volledig elektrische Mazda genaamd MX-30 is bijgepunt voor 2022. Helaas blijft één van de grootste issues van de auto.

Als het gaat om hun eerste EV is Mazda lekker eigenwijs. De Mazda MX-30 is namelijk alles behalve een doorsnee elektrische auto. Het is een crossover, maar wel een hele kleine. Het is een vierdeurs, maar dan met zelfmoorddeuren achter à la RX-8. Het is een relatief betaalbare auto met een vanafprijs van net boven de 30.000 euro, maar levert daar wel wat prestaties voor in. Vooral het WLTP-rijbereik van 200 km is matig.

Met die informatie in het achterhoofd klinkt het hoopvol dat Mazda de MX-30 een update geeft voor 2022. Het gaat om een kleine verandering, dus qua uiterlijk verandert er weinig. Wel kun je nu in het interieur kiezen voor een nieuwe kleur en ook het exterieur is nu beschikbaar in twee nieuwe kleuren (Jet Black en Zircon Sand) en een paar nieuwe combinaties met het zwarte dak.

Sneller laden

De technische verandering voor de Mazda MX-30 in 2022 is het oppeppen van de laadsnelheid. De gelijkstroompiek voor opladen lag op 40 kW, Mazda maakt daar nu 50 kW van. In de praktijk betekent het dat opladen nu zo’n 10 minuten sneller gaat: het was 36 minuten, nu sta je nog maar 26 minuten aan de stekker.

Leuk, maar om de vraag in de titel te beantwoorden: nee, het grootste probleem is niet opgelost. Het rijbereik is namelijk nog steeds 200 km (WLTP) en dat is in de praktijk natuurlijk vaak nog minder. Wat het nog interessanter kan maken is een iets lagere vanafprijs, maar reken daar niet op. Hoe duur de Mazda MX-30 vanaf later in 2022 wordt met deze updates, is niet bekend. Prijzen worden in juni bekend.

Voor de echte ANWB-stelletjes is er trouwens wél goed nieuws, want met deze updates voor 2022 is de Mazda MX-30 te bestellen met een ‘fietsendragerhaak’. Mazda noemt het geen trekhaak, want trekken mag (en kan) de MX-30 niet. In plaats daarvan komt er een haak beschikbaar waar je een fietsendrager op kan zetten en dan mag je MX-30 75 kg aan fietsen meenemen.

De Mazda MX-30 wordt dus minder oninteressant in 2022, maar de prijs moet wel een stukje dalen om hem écht interessant te maken met 200 km rijbereik. Overigens bevestigde Mazda recent dat er nog steeds wordt gewerkt aan een MX-30 met een rotatiemotor. Deze zou dan als range-extender fungeren.