Trackguide: het circuit van Le Mans!

Altijd al willen weten hoe het circuit van Le Mans eruit ziet? We hebben hier de trackguide voor je!

Binnenkort gaat de 24 uur van Le Mans weer van start. Om dat wij met zijn allen niet kunnen wachten, zullen we middels diverse artikelen en andere geheugensteuntjes alvast het publiek warm maken voor deze heugelijke gebeurtenis!

Vorige week schenen wij een lichtje op de auto’s, voor nu willen we ons richten op de baan zelf. Aan het einde van de race wordt de baan toegankelijk voor het publiek. Stel dat je in een kolderieke bui achter het stuur van een safetycar of raceauto terechtkomt en een rondje wil rijden. Waar moet je dan opletten? Speciaal voor dit soort extreem vergezochte situaties hebben we een track guide van het circuit van Le Mans voor je geschreven:

Dunlop Curve

We beginnen meteen met een hele beroemde bocht van het circuit van Le Mans en dat is de Dunlop Curve. De Dunlop curve is zo bekend vanwege de brug erboven in de vorm van een Dunlop-band. Als je op het kaartje kijkt, is er niet veel bijzonders aan. Maar in het echt wel. De curves zijn namelijk een klim. In een Golfje is het niet zo spannend, maar met een prototype-racer op volle snelheid wel. De brug zit precies op het hoogste punt van de curves. Leuk weetje, het is de oudste van alle Dunlop-bruggen die er nog zijn: 82 jaar.

Chicane

Na de Dunlop curve kom je uit bij de Chicane. Deze lijkt vrij eenvoudig, maar vergeet niet dat je behoorlijk moet remmen voor de chicane. De reden is simpel, vanaf de Dunlop brug is het volgas naar beneden, dus neem je heel veel extra snelheid mee.

Tertre Rouge

Rode aarde, vrij vertaald. De verklaring ervoor is simpel, de kleur van de aarde is daar rood. Het is een heel belangrijk gedeelte van de baan: hoe harder je door Tertre Rouge kunt gaan, hoe meer snelheid je op het rechte stuk neemt. Tertre Rouge is het gedeelte van het circuit van Le Mans waar de baan overgaat in de ‘D338’. De D338 is gewoon een autoweg waar je 100 km/u mag rijden, maar de raceauto’s gaan daar met gemak overheen.

Hunaudières

Het rechte stuk dat wij liefhebbers Hunaudières noemen. De naam van de straat is de Rue Ligne Droite des Hunaudières oftewel de D338. Het is een autoweg met aan de zijkant ruimte voor fietsers. Die zijkanten zijn vaak enorm smerig qua kiezels, stof en andere troep. Als auto’s hierop terecht komen, zie je dat bijna altijd door de onbalans bij het aanremmen van de eerste chicane.

Chicane Playstation

De eerste chicane (Chicane Playstation officieel ) is een hele stevige. Waarbij je ook in een prototype raceauto op tijd moet remmen, 330 km/u is geen uitzondering hier. Je moet behoorlijk ver insturen om de tweede apex te halen, dus flink wat snelheid afschudden.

Anders schiet je te ver recht door en kun je pas te laat op het gas. Dat wil je niet, want hierna komt er wéér een recht stuk. Dit stuk is iets minder lang dan het eerste stuk, maar met een beetje mazzel haal je ook hier flinke snelheden.

Chicane Michelin

De tweede chicane (Chicane Michelin) gaat naar links. Dat niet alleen, het is ook een iets ander type chicane. Je kunt er hier meer ‘in-remmen’ zonder dat je met catastrofaal onderstuur uitvliegt. Mede daardoor kun je deze chicane sneller verlaten dan de eerste. De bocht aan het einde is het einde van Hunaudières. Niet zozeer van het lange rechte stuk. Leuk weetje: de Bentley Project Hunaudières is vernoemd naar dit gedeelte van Le Mans.

Mulsanne

We zijn nu namelijk aanbeland bij Mulsanne. Op het kaartje ziet het er vrij eenvoudig uit, in het echt is het flink lastig. Ten eerste zit je met het hoogte verschil. Je komt wederom van een vrij grote hoogte. Daarbij is is er een minimaal knikje naar rechts. Deze kan ervoor zorgen dat de auto uit balans is. Niet lekker als je met 320 km/u aan komt zetten. De naam Mulsanne komt van het gelijknamige dorpje vandaan. Leuk weetje die je al wist: De Bentley Mulsanne is vernoemd naar dit gedeelte van Le Mans. En ja, er komt zo nog een Bentley-referentie aan.

Courbre du Golf

Bij Mulsanne moet je vol in de remmen en een bijna haakse bocht naar rechts nemen. Dit haalt alle snelheid uit de auto, waardoor je in de tweede versnelling uit-accelereert. Dan is er een klein knikje naar rechts. Dat is de Courbre du Golf. Gezien de enorme prestatiedrang van de huidige Le Mans-monsters is dat knikje al gauw een serieuze bocht (280 km/u of harder).

Indianapolis

Dan kom je bij een volgende legendarische bocht, Virage Indianapolis. Wederom lijkt het een heel erg makkelijke bocht: je moet immers heel erg hard remmen en dan naar links. Maar het is iets moeilijker. Je komt daar aan met ongeveer 330 km/u. De knik voor Indianapolis is een heel serieuze bocht, zeker als je hard moet remmen.

Wederom, de balans van je auto bepaalt de snelheid. Alle snelheid die je wint op het rechte stuk is waardeloos als je hier te veel tijd kwijt bent. Mocht je twijfelen, het stuk tussen de knik en de bocht is langer dan je denkt. Daarbij heeft de bocht vrij veel camber, dus je kunt de auto iets harder de bocht in gooien dan je zou denken.

Arnage

Dat is met de bocht Arnage niet het geval. Deze bocht heeft geen camber en het is een flink stuk smaller. Het is het langzaamste gedeelte van het circuit van Le Mans. Hier moet je de auto met de grootst mogelijke zorg doorheen loodsen. In principe ga je hier gevoelsmatig altijd te langzaam doorheen. Daarom proberen coureurs altijd iets van tijd goed te maken hier, dat vaak eindigt in onderstuur, vandaar ook de ruim bemeten grindbak erachter. Tip, vanwege het lange rechte stuk dat volgt kun je het beste focussen op goed de bocht uit-accelereren dan de bocht zo snel mogelijk nemen. En ja, Bentley vernoemde de Arnage naar deze bocht.

Porsche Curves

We laten de openbare weg nu achter ons. Virage Porsche is een bijzonder lastige bocht. Het is een combinatie van downforce, snelheid en veel G-krachten. Het meest uitdagende is dat de apex (clipping point) heel ‘klein’ is. De ruimte voor foutjes is dus minimaal. Maar door de genoemde snelheid, downforce, G-krachten, weersomstandigheden en andere raceauto’s op de baan is het een bijzonder lastige bocht om perfect te nemen.

De Virage du Pont maakt gevoelsmatig deel uit van dezelfde bochtensectie, net als de Esses du Karting. Het is een gedeelte van het circuit van Le Mans waarin je in een lekkere flow moet zitten. Dit is het meest technische gedeelte van de baan en voor velen de leukste. Vervolgens kom je bij Virage Corvette (een snelle linkerbocht), voorbij aan Maison Blanche, te herkennen aan het witte huis.

Ford Curves

Zo komen we uit bij de Ford Curves. Op het circuit van Le Mans zijn er twee chicanes voor de finish. Vaak wordt ‘ie door de camera’s ‘in één keer’ gefilmd, maar het zijn er echt twee. De eerste is lekker, want daar kun je de auto echt inzetten. Het is een chicane die je op hoge snelheid kunt nemen.

De tweede chicane is echter veel heftiger. Je zult veel meer moeten afremmen. Zorg dat je wederom concentreert op de exit van de chicane, want het rechte stuk tot de Dunlop Curve is stiekem best lang. Dus twee tienden opofferen voor een goede exit, betaalt zich hier uit.

Zo, dan zit een ronde op het circuit van Le Mans erop! Zet nu de geleende auto weer terug en ga door met feesten. In veel gevallen kijkt men oogluikend toe als je de borden en andere onderdelen ‘opruimt’. Veel plezier!

De 24 uren van Le Mans 2022 vindt plaats op 11-12 juni. In aanloop naar deze race brengt Autoblog in samenwerking met Goodyear een aantal artikelen over deze legendarische race!