BMW 'M2' met 583 pk heeft een verrassende motor - Autoblog.nl

Een BMW M2 met 580 pk klinkt heel leuk, maar hoe dit aantal tot stand is gekomen is opmerkelijk.

Er is een nieuwe BMW 2 Serie, en daarmee M2, aanstaande. De F22/F23-generatie (F87 voor de M2) heeft zijn indruk achter gelaten op menig petrolhead. Een kleine auto met een flinke motor, de mogelijkheid om hem lekker dwars te zetten: het is misschien wel de leukste M-auto die er in jaren is geweest.

Zes-in-lijn

De aandrijving van een BMW M2 wordt verzorgd door een drieliter zes-in-lijn met 370 pk (of 410 in de Competition en 450 pk in de CS). Tuners wisten er wel raad mee om er iets meer uit te peuteren. 518 pk bij Manhart, 550 pk bij G-Power en zelfs 740 pk bij Lightweight. Dan valt 583 pk mee, toch? Lekker in het midden.

M2 op diesel??!!

Toch is deze BMW M2 net even anders. Laten we beginnen met het optische bedrog: het is geen M2. Hij begon zijn leven als een BMW 220d in Zuid-Afrika. Grease Monkey Motor Garage bemoeide zich ermee en creëerde de meest opmerkelijke BMW 2 Serie die er is… op diesel.

M2 50d

Het is trouwens niet een gepeperde BMW 220d-motor. Dat is een viercilinder met 190 pk. De gekozen motor is min of meer de diesel-equivalent van de M2-motor. Het is namelijk de drieliter zes-in-lijn tri-turbo diesel die we onder meer kennen uit de BMW X5 M50d. De auto heeft dan ook liefkozend een ‘M2 50d’ badge achterop.

Meth injected

BMW-kenners kennen het M50d-blok als een blok met 381 pk, dus waar komt dan die 202 pk extra vandaan? Een waslijst aan modificaties. Grotendeels door de toevoeging van een NOS-systeem, maar ook omdat de M2 50d meth injected (met de ‘meth’ van methanol, uiteraard ;) is. In totaal dus 583 pk en een bizarre 1.070 Nm koppel.

M2 bodykit

Een heftige 220d dus, maar om het geheel op een BMW M2 te laten lijken zijn er ook de nodige optische wijzigingen. Een volledige bodykit geleend van de M2 Competition bijvoorbeeld, samen met extra koolstofvezel onderdelen om een soort GTS-achtig uiterlijk te realiseren. Remmerij komt van de M5 (voor) en M4 (achter), de aandrijfassen komen uit een 330d en een M135i.

In bovenstaande video kun je de BMW M2 50d in actie zien, samen met Gary Martins van Grease Monkey Street Garage die de auto heeft gebouwd. De BMW M2 50d is een bijzondere creatie.