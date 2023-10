Mazda MX-5 met stekker lijkt dichterbij dan ooit

Zal het dan toch dat ook de Mazda MX-5 moet geloven aan een volledig elektrische versie?

Mazda maakte een tijdje geleden bekend dat er hard gewerkt wordt aan een opvolger van de MX-5. In de huidige tijd is dat een uitdaging. Mazda heeft al bevestigd dat een hybride MX-5 een serieuze optie is en de liefhebber van puristische sportwagens huilt al zachtjes van binnen. Wel benadrukte Mazda dat er nog geen MX-5 EV komt. Nu is er een kans dat Mazda daarop terug komt.

Mazda MX-5 Concept

Mazda doet namelijk hun plannen uit de doeken voor de aankomende Japan Mobility Show. Dat is de nieuwe verschijningsvorm van de Tokyo Motorshow. Ook dit wordt dus een soort allround-beurs en geen autobeurs. Toch weten Japanse autofabrikanten nog steeds genoeg primeurs op te sparen. Zo liet Mazda recent al de vernieuwde MX-5 zien en nemen ze een concept mee naar de JMS die in teaser-vorm al wat aan een futuristische MX-5 doet denken.

MX-5 EV niet uit te sluiten

Bovendien bevestigde ontwikkelaar van de Mazda MX-5, Kato Matsue, dat er wordt gekeken naar hoe een elektrische MX-5 zou kunnen werken. Dat bevestigt Matsue aan TopGear. Een concreet plan voor een MX-5 EV is er nog niet, maar de stand van Mazda op de JMS wordt erg gericht op de MX-5 en ‘de toekomst van de autoliefhebberij’. Dat klinkt als een makkelijke optelsom. Ook bevestigt Matsue dat elektrificatie elk model van Mazda gaat omvatten. De MX-5 is daar niet bij uit te sluiten, maar wanneer dit model een batterij krijgt wordt niet gemeld.

Lichtgewicht

Matsue zegt wel dat de kernwaarde van de Mazda MX-5 is en blijft dat het gewicht laag is. Hij zegt dat ze geen zware MX-5 willen. Ook is de MX-5 hun meest iconische model volgens Matsue, dus een MX-5 EV moet een speciale auto worden volgens de Jinba Ittai-filosofie. Dat is de Japanse term voor de symbiose tussen ruiter en paard, wat Mazda gebruikt om de ‘harmonie tussen mens en machine’ aan te duiden op al hun modellen. Je schoonouders zullen het nooit toegeven, maar dát is de reden dat zij een CX-30 zonder opties hebben.

Het klinkt alsof Mazda op dezelfde lijn zit als petrolheads wanneer het aankomt op hoe een MX-5 voor de toekomst eruit gaat zien. Het concept wordt onthuld op de JMS die eind oktober plaats vindt.