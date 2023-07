Traagste MX-5 is ook de duurste MX-5

Huh? Waarom zou de traagste MX-5 ook de duurste zijn en andersom? Simpel: snelheid maakt niets uit, joh.

Bereid je er maar op voor om het aan te horen: ook JIJ rijdt een saaie auto. Een aanschaf die door allerlei compromissen, beperkingen en verstandige keuzes is opgebouwd. En ja, ook al heb je een leukere auto, dan nog heb je een saaie auto. In veel gevallen worden de dure auto’s alleen maar sportiever, luider, sneller en opvallender. Klinkt spannend, maar eigenlijk is dat ook heel erg saai.

Een 911 GT3 RS is saai: het is de standaardkeuze voor ‘Ringridders. Een Ferrari is saai: het is de standaardkeuze voor iedereen die geld heeft. Nee, je moet een auto hebben die het leven niet zo serieus neemt. Eentje die je terugbrengt naar vroeger, zonder dat je in een klassieker moet rijden (met alle nadelen van dien).

Mitsuoka Himto

Je moet iets hebben waar er heel erg weinig van worden gemaakt. Als het even kan iets dat je terugbrengt naar je jeugd. Gewoon iets waar je blij van wordt, niet iets dat indruk probeert te maken met een net iets grotere carbon spoilerlip en een inch groter navigatiescherm. Kortom, de Mitsuoka Himto is de auto die je moet hebben. Het model is al een tijdje in productie, die is de versie voor het nieuwe modeljaar.

De Mitsuoka ziet eruit als een Britse sportwagen. Een soort liefdeskind tussen een Morgan en klassieke Jaguar. Er is ook een vleugje Wiesmann, een merk dat ook een rijdende hoedtik is aan Britse sportwagens van weleer. De basis is een Mazda MX-5 van de ND-generatie. De Mitsuoka Himko is wel wat groter. Met name in de lengte. Die is 4,58 meter, 66 centimeter (!) langer dan de MX-5. Ook is de Japanse retro-roadster 1 centimeter breder.

Meer uitrusting en tinten!

Verder is er een nieuwe grille, zijn er nieuwe nieuwe badges en krijg je een rijkere standaarduitrusting. Bipsverwarming, cruise control, navigatie en een CD-speler zijn standaard. Die laatste is ook lekker retro. Qua kleuren is er ook goed nieuws, je kunt kiezen uit 7 tinten.

Nieuw voor dit jaar zijn White Pearl en Passion Red. Daarnaast kun je ook kiezen uit Chiffon Ivory, Sunshine Orange, French Mint, Jet Black en Solid Grey. Die laatste twee moet je niet kiezen: het leven is al saai genoeg op de weg.

Traagste MX-5

Qua aandrijflijn is er maar één keuze: de 1.5 viercilinder met 131 pk. Deze is altijd gekoppeld aan de zestraps automaat. Daarmee is het heel erg goed mogelijk dat de duurste Mazda MX-5 ook de langzaamste is. Dat maakt niet uit, zo kun je altijd en overal volgas rijden zonder dat de brievenbus overloopt van de boetes.

We zeggen ‘duurste MX-5’, maar hoe duur is deze Mitsuoka Himko dan? Welnu, ze willen er ontzettend graag (omgerekend) 43.500 euro voor hebben. Aanzienlijk meer dan de duurste 2.0 moet kosten in Japan. Maar ja, dan heb je wel een aanzienlijk originelere auto.