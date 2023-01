Dit kost de Mazda MX-30 R-EV met wankelmotor

Mazda maakt vandaag bekend wat de prijs is van hun volstrekt unieke hybride, de MX-30 R-EV.

Als alle autofabrikanten precies hetzelfde doen is dat ook weer zo saai, dus daarom is het leuk dat er een merk als Mazda is. Zij doen dingen vaak net even anders. Zo ook met de MX-30. Mazda heeft het probleem van de kleine actieradius niet opgelost met een grotere accu, maar met een wankelmotor.

Die wankelmotor kon onze Wouter eerder deze maand in Brussel bekijken, want de MX-30 R-EV beleefde daar zijn werelddebuut. Voor alle duidelijkheid: de wankelmotor drijft dus niet de wielen aan maar dient puur als generator.

Mazda heeft wel de accu kleiner gemaakt. Die is nu maar 17,8 kWh groot. De volledig elektrische actieradius is daarmee een luttele 85 km. De totale actieradius verzweeg Mazda in het persbericht, maar op hun website staat dat je “naast elektrisch” nog ruim 600 km kunt rijden. In totaal zou je dan uitkomen op een kleine 700 km.

Wat we nog niet wisten was de prijs van de Mazda MX-30 R-EV. Mazda laat ons gelukkig niet lang in spanning, want vandaag maken ze die bekend. De MX-30 is er vanaf €36.990. Daarmee is de R-EV welgeteld €550 duurder dan de normale MX-30.

Vergeleken met andere plug-in hybrides (want dat is de MX-30 R-EV) is het ook niet direct een slechte deal. Voor de kleinere Renault Captur Plug-in Hybrid ben je een soortgelijk bedrag kwijt, en dat is een van de goedkoopste PHEV’s.

Of de verkopen hiermee een boost gaan krijgen? We gaan het zien. Het is wel te hopen voor Mazda, want de MX-30 is tot dusver niet bepaald een succesnummer in Nederland.