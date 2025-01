Mazda viert feestje met piekfijn uitgevoerde MX-5

Mazda heeft een feestje te vieren met de MX-5 en voert daarom de kleine roadster erg fijn uit.

Een kleine roadster verkopen, je moet het maar durven. Mazda is met hun MX-5 het enige merk dat het nog steevast doet. Grotendeels vanwege de traditie, maar ook omdat Mazda zo hun eigen visie heeft op wat werkt en niet. De huidige generatie MX-5 (ND) nog in leven houden, dat werkt. Kijk zelf maar.

Mazda MX-5 Anniversary

Sinds 1989 is Mazda namelijk al bezig met de MX-5 en in die tijd is het recept zo goed als identiek gebleven. Kleine roadster, licht gewicht, nadruk op rijgedrag. Het was schitterend in eenvoud en bewees dat rijplezier niks te maken heeft met eindeloos veel pk’s toevoegen. Iedereen snapte de doodsimpele techniek van de MX-5, dus het werd ook een retepopulaire project car. Daar is Mazda zelf ook bewust van.

Er waren namelijk al vele eerdere Anniversary Editions om de MX-5 te vieren. Bij de tweede generatie (NB) al in 1999 om tien jaar MX-5 te vieren, daarna volgde de 20th Anniversary op basis van de NC en die kreeg er nog één bij de laatste facelift om 25 jaar te vieren. Bij 30 jaar MX-5 werd de huidige ND gebruikt. Er werd altijd een bijzondere doch simpele samenstelling gekozen, zo was een NB altijd blauw met chromen velgen, was de NC rood met zwarte velgen en dak en was de ND knaloranje.

Nu is het alweer 35 jaar geleden dat de MX-5 ten tonele trad. In Japan werd dat vorig jaar al gevierd (daar bestaat de Mazda MX-5 al sinds 1989) en in de VS, die de auto één jaar later kregen, is ‘ie er nu ook. Dit keer geen opvallende configuratie maar gewoon een hele stijlvolle. Er is namelijk gekozen voor dezelfde kleur als de Mazda 6 Anniversary Edition: Artisan Red. Da’s een soort Soul Red, maar dan veel donkerder. Dat zou al mooi zijn, maar Mazda combineert het met een beige kap. Het doet denken aan de eerste MX-5 als ‘Art Vin’ waar je ook een donkerrode kleur met een beige kap kon krijgen. Erg fraai.

Van binnen gaat de lol verder met de Mazda MX-5 Anniversary, met een beige interieur. Niet over de top overigens, gewoon de onderste helft van het dashboard en de stoelen. Bij de stoelen krijg je ook een speciale badge met 35th Anniversary erin op de hoofdsteun gestikt. Ten slotte heeft Mazda unieke velgen toegevoegd aan de MX-5.

In de VS kan je de Mazda MX-5 35th Anniversary Edition enkel krijgen als softtop, dus geen RF met stalen klapdak. Dat gaat je 36.250 dollar kosten, een slordige 34.510 euro. Er worden 300 stuks verdeeld onder de Amerikanen. Nu Europa nog! Als wij dat nog toelaten.