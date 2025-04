Dit is de duurste R8 ooit op Nederlands kenteken: €769.852!

Deze auto lijkt niet eens straatlegaal, maar staat toch echt op Nederlands kenteken.

In de derde maand van dit jaar verschenen opnieuw enkele mooie en zeer exclusieve auto’s op Nederlands kenteken, vaak met een stevig prijskaartje. Deze keer staat ABT centraal.

ABT XGT

Het Duitse ABT kennen we natuurlijk allemaal, voornamelijk als tuner van Audi’s. Toch zag je ABT nooit als merknaam in het RDW-register verschijnen. Een uitzondering is ‘ABT E-Line’, maar dat is een aparte tak met bedrijfswagens zoals de e-Caddy en de e-Transporter en daar willen we het nu eigenlijk niet over hebben.

Foto’s: Erwin Huizing – EHCreative

We kijken liever naar de auto die in maart onder de merknaam ABT in het RDW-register is verschenen, een ABT XGT. Ja, het is natuurlijk een Audi R8 en de bekende vier ringen zijn ook gewoon op de neus te vinden. Dus misschien zou deze auto ook gewoon als Audi in het register moeten staan, maar aan de andere kant verdient deze ABT wel z’n eigen merkregistratie.

De ABT XGT is namelijk een erg extreme auto. Als je kijkt naar het interieur en je ziet de rolkooi en het racestuurtje, dan weet je zeker dat zoiets alleen op het circuit mag. De megagrote spoiler en de vele luchtinlaten bevestigen dat gevoel alleen maar. Dat is ook niet gek, want het is in feite een R8 GT2. En toch zit er gewoon een kenteken op de auto en mag deze naast een saaie Tesla Model 3 op de A10 rijden.

Het exemplaar dat nu op Nederlands kenteken is gezet en werd geleverd door ABT-partner Century Autogroep is voorzien van een kleur die oorspronkelijk van Lamborghini komt, namelijk Bianco Canopus. Slechts 99 exemplaren worden van de ABT XGT gebouwd en dit is nummertje 18. Om even af te sluiten met wat cijfertjes: 5.2 liter V10, 640 pk, een gewicht van slechts 1.400 kg en een geregistreerde catalogusprijs van €769.852!

ABT RS7-LE 1000

Foto’s: Century Autogroep

De ABT XGT werd bij de aflevering bij Century vergezeld door een andere bijzondere auto die ook in maart een kenteken mocht ontvangen: een Audi RS7 Sportback ABT Legacy Edition met 1.000 pk! De 4 liter V8 krijgt hulp van een ingenieus ‘IWI’-systeem met water/ethanol injectie om tot dit bizarre vermogen te komen. Je moet dan wel eerst een tankstation zien te vinden waar ze Euro 102 verkopen (zonder ethanol dus), om vervolgens een tweede tank in de auto te vullen met ABT IWI vloeistof. Die kan je kopen door bij ABT een vat van 60 liter te bestellen voor een prijsje van zo’n 5 euro per liter, maar daar kun je dan bij ‘gemiddeld’ gebruik zo’n 12.000 kilometer mee rijden. En ja, dat is natuurlijk naast de normale benzinetank.

Je moet er dus wat voor over hebben. Maar dan heb je wel slechts één van 200 geproduceerde exemplaren en kun je in 3,0 seconden de 100 aantikken. Het prijskaartje? De RDW noteerde voor dit exemplaar een nieuwprijs van €506.638.

Ferrari

Over de duurste auto die in maart op kenteken gekomen, puur kijkend naar de nieuwprijs, is geen twijfel mogelijk. Dat is simpelweg de Ferrari Daytona SP3 die we al eerder besproken hebben, met een prijskaartje van €2.203.494. Voor dat immense bedrag kun je trouwens ook een volledig nieuwe 12Cilindri, een SF90 Spider EN een Purosangue kopen. Inclusief allerlei leuke en dure opties. Maar ja, hoeveel mensen zouden zich nou druk maken over deze keuze?

De drie zojuist genoemde modellen kom je in de RDW-lijsten tegen met prijzen die gaan tot boven de 7 ton. De duurste 12Cilindri die in maart op kenteken kwam had een nieuwprijs van €775.122, de duurste SF90 Spider zat op €769.718 en de duurste Purosangue kreeg van de RDW een prijs van €698.568. Dat zijn een hoop centjes!

In dezelfde klasse qua nieuwprijs valt een 812 Competizione die ook in maart de gele platen mocht ontvangen. Een geregistreerde nieuwprijs van €746.337, maar in tegenstelling tot de zojuist genoemde modellen die flink zullen afschrijven, is de huidige waarde van deze 812 Competizione juist een stuk omhooggegaan. Denk in dit geval maar aan een prijs van ongeveer 1,5 miljoen euro.

De auto uit maart 2023 is uitgevoerd in een mooi Grigio Ferro Metallizzato, in combinatie met een Argento Nürburgring streep en een Nera alcantara interieur. Hiermee is de negende 812 Competizione op Nederlands kenteken gekomen, nu nog hopen dat er binnenkort ook een Aperta de gele platen in ontvangst mag nemen.

En voordat we verder gaan naar andere merken, simpelweg omdat we een dergelijke auto niet kunnen negeren: in maart is opnieuw een Ferrari SF90 XX op kenteken gekomen. In dit geval een rode ‘Stradale’ met een catalogusprijs van €867.617. Het is daarmee de derde SF90 XX op gele platen, naast een (eerder besproken) gele Stradale en een donkerblauwe Spider.

Ford GT

Soms vraag je je af hoe auto’s precies geregistreerd worden bij de RDW. Zo werd er in maart een ‘Ford GT 40’ op Nederlands kenteken gezet. Hebben we het dan over de originele en legendarische GT40 die tussen 1964 en 1969 geproduceerd werd? Nee, want dit exemplaar komt uit 2006.

Zou het dan een replica zijn van de GT40? Nee, ook dat is niet het geval. Het gaat namelijk om een volledig echte ‘Ford GT’ die de fabriek op 24 maart 2005 verliet in de kleur Midnight Blue. De Ford GT werd tussen 2004 en 2006 gebouwd in een oplage van 4.038 stuks, en was bedacht ter ere van 40 jaar GT40. En ja, Ford had het model graag opnieuw GT40 genoemd, ware het niet dat deze merknaam in handen was van iemand anders. In 1985 was er namelijk een bedrijfje met de naam Safir Engineering dat GT40 replica’s bouwde en zij registreerden de naam GT40, iets dat Ford blijkbaar was vergeten in de jaren ’60. Toen Ford de GT40 Concept toonde in 2002 mochten ze de naam tijdelijk lenen, maar toen de auto in productie ging, liepen de onderhandelingen over de naam GT40 stuk. Het bedrijf wilde namelijk 40 miljoen vangen voor deze naam en dat vond Ford toch iets te veel. Het resultaat was dus dat de auto gewoon ‘Ford GT’ werd genoemd. Maar die memo is blijkbaar nooit aangekomen bij de RDW-medewerker die de auto op Nederlands kenteken heeft gezet.

Porsche 918 Spyder

We hebben al verschillende indrukwekkende exclusieve auto’s besproken die in maart op Nederlands kenteken zijn gekomen. Toch is er nog eentje die je gewoon niet mag negeren, een Porsche 918 Spyder. Een auto die verder geen uitleg nodig heeft.

De nieuwste aanwinst komt uit maart 2015 en de RDW noteerde daarbij een nieuwprijs van €853.645. Net zoals bij de eerdergenoemde 812 Competizione is dit een model dat qua prijs nu een stuk hoger zit. Als je kijkt naar de vraagprijzen van tegenwoordig, dan zitten die ergens tussen de 1,3 en 2 miljoen euro. Van de 918 geproduceerde exemplaren staan er nu 17 op Nederlands kenteken en dat is zeker niet verkeerd!

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen