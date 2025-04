BREEK: Bandenfabriek Vredestein Enschede sluit zijn deuren

De fabriek van Apollo-Vredestein in Enschede gaat dicht. Vijfhonderd medewerkers staan binnenkort op straat.

De fabriek van Apollo-Vredestein in Enschede gaat sluiten. Alle fabrieksmedewerkers vliegen de laan uit en komen op straat te staan. In de zomer van 2026 valt het doel definitief en zal alle productie uit de Nederlandse fabriek overgeheveld worden naar de fabriek in Hongarije.

Het is niet de eerste keer dat de fabriek productie overhevelt van de Nederlandse naar de Hongaarse fabriek. In 2020 werd al een groot deel van de productie naar de, door de EU gesubsidieerde fabriek, in Hongarije verplaatst.

Thuiskomertjes

Er werd toen een baangarantie voor vijf jaar afgegeven in Enschede en die termijn is nu verlopen. Sinds 2020 werden er nog vooral tractorbanden en kleine reservewielen oftewel thuiskomertjes gemaakt in de fabriek in Twente.

Naast de fabriek in Twente zit ook de ontwikkelingsafdeling en in Amsterdam staat het Nederlandse hoofdkantoor. Of deze vestigingen ook gaan verdwijnen is nog niet bekend.

Hoofdkantoor India sluit fabriek Vredestein

De beslissing is genomen in het hoofdkantoor in India en de Europese baas van Apollo Tyres Benoit Rivallant heeft het nieuws vanmiddag aan de medewerkers in Enschede overgebracht. Het lokale management was van te voren niet op de hoogte van het besluit.

FNV bestuurder Monique Daamen reageert verslagen op het nieuws dat de fabriek van Vredestein sluit tegenover de regionale krant Tubantia.

Generaties werknemers raken hun baan kwijt. Hoge energiekosten, inflatie en falend Nederlands industriebeleid breken de fabriek op. Overheidsmaatregelen komen te laat. Monique Daamen spreekt van een zwarte dag

Moederbedrijf Apollo Tyres geeft de hoge inflatie en gestegen energiekosten als hoofdreden van de sluiting van de Nederlandse fabriek.