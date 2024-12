Belgische Mazda MX-5 heeft twee kleurstellingen in één

En dat moet wat kosten.

Hoe oud de huidige MX-5 ook mag worden, knap blijft het tweezittertje voor altijd. In België dachten Gisèle Racing, Mazda-garage St-Michel dat het nog wat knapper kon. De hulp van kunstenaars Doble_E en Picklehead werd ingeschakeld voor een speciaal project. Het resultaat is de Mazda MX-5 RF hierboven die twee kleurstellingen in één heeft.

Het eindresultaat heet Kabuki Town. De auto zit vol met maskers die in de Japanse theaters worden gebruikt. Deze vorm van theater heet Kabuki, vandaar de naam. Doble_E zorgde voor het ontwerp en Picklehead bracht de tekening aan op de MX-5. Het eindresultaat mag er zijn. Je zou Godzilla moeten zien op de motorkap, maar ook een ontspoorde metro, een Japanse draak, explosies én sterren. Druk, dat is een goede samenvatting.

Maar er zit dus nog meer achter de lak. De tweede kleurstelling is pas te zien als het donker is. Dan komt fluorescerende lak tot leven. Helaas hebben we hier geen beelden van.Je zou onder andere de schubben van de draak kunnen zien oplichten in het donker. We nemen het graag aan. Er is behoorlijk wat werk verzet om de Mazda er zo uit te laten zien. Het kostte alles bij elkaar 510 (!) uur om het ontwerp te tekenen en aan te brengen.

We spreken hier trouwens over een Mazda MX-5 RF (Retractable Fastback) met een 184 pk sterke 2.0 liter motor. Het koppel is 205 Nm. Dit is de Skyactiv-motor die wij vanwege Europese uitstootnormen niet meer mogen kopen. Grr. Op dit moment staat de MX-5 Kabuki Town in de Mazda-garage St-Michel in Zaventem. Hierna gaat ie langs verschillende plekken in Europa. Of ie ook naar Nederland komt, weten we niet.

De prijs van de Mazda MX-5 met twee kleurstellingen

Na zijn reis door Europa moeten er geïnteresseerden zijn in de MX-5. De makers hopen ten minste $ 75.000 op te halen met de vreemde Mazda. Dat is omgerekend ongeveer € 71.000. Meer dan twee keer zoveel als de instapprijs in België. In Nederland kost een nieuwe MX-5 RF tenminste € 46.740. Of maak je liever een wat oudere MX-5 elektrisch?