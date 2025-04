Nieuws vanuit extreme winterse omstandigheden: de Range Rover Electric krijgt een knoeperd van een accu!

Zelden worden auto’s zo langzaam stukje bij beetje onthuld. De Range Rover Electric spant misschien nog wel de kroon. Iedere paar maanden ploft er een persbericht in de digitale mailbox waar weer een beetje “heet” nieuws in staat.

Zo ook vandaag! Nou ja heet nieuws. De auto wordt vooral getest in winterse omstandigheden. Dus weer veel sneeuw op de foto’s. De Range Rover Electric prototypes worden namelijk in noordelijk Europa onder extreme winterse omstandigheden getest.

Single Pedal Driving

Niet nieuw voor een elektrische auto, rijden met één pedaal. Ook de Range Rover Electric krijgt het. Die eigenschappen konden op de bevroren meren van Arjeplog in Zweden goed worden uitgeprobeerd op spekgladde ondergrond.

Daarnaast krijgt de auto speciale ThermAssist technologie. Dat systeem zorgt voor thermisch beheer dat het energieverbruik voor verwarming verlaagt tot wel 40 procent en wint warmte terug om het aandrijfsysteem of het interieur te verwarmen bij buitentemperaturen tot -10° C.

Dit allemaal om de actieradius ook bij extreme kou optimaal te houden. Daarnaast moet het zorgen voor minder impact van de lage temperaturen op de laadtijd. Zo blijft de laadcapaciteit behouden onder alle omstandigheden.

Range Rover Electric krijgt dikke accu

Het echte nieuws staat dan terloops even genoemd bij de beschrijving van de winterse tests. De auto krijgt namelijk een hoogspanningsaccu van 800 volt die door Jaguar Land Rover in eigen huis is ontworpen en geproduceerd.

De accu krijgt een capaciteit van 117 kWh en bestaat uit 344 prismatische cellen die in een dubbele stapelstructuur volledig ingekapseld in hun behuizing zitten.

Benieuwd wanneer we het volgende tipje van de sluier opgelicht krijgen. Er is ook nog niet bekend wanneer we de auto ook daadwerkelijk kunnen verwachten. Wel is bekend dat de auto nu al een belachelijk succes is, want wil je er één aanschaffen, dan is er al een flinke wachtlijst met klanten voor je.