De Ford Explorer is er nu ook als praktische tweezitter

Ford introduceert een nieuwe praktische tweezitsversie van de Ford Explorer.

Ford voegt een extra bedrijfswagen toe aan zijn line-up elektrische bedrijfswagens, de Ford Explorer Cargo. Met de Cargo conversiekit tovert Ford de volledig elektrische Explorer om tot een praktische bedrijfswagen.

Zo maak je van je luxe en comfortabele SUV een bedrijfsauto. Geen nieuw concept, maar nu dus beschikbaar voor deze auto. Ford doet dat in ons land door een vlakke laadvloer, een robuust metalen tussenschot en een apart opbergvak voor de laadkabel – zodat deze niet in de weg ligt bij het laden en lossen, in je Explorer EV te bouwen.

Milieuzones

Ideaal voor wie comfortabel de milieuzones in wil rijden met zijn bedrijfswagen. De SUV in besteller uitvoering is helemaal emissievrij en met een rijbereik van 602 kilometer volgens de WLTP cyclus ook zeer bruikbaar.

Hij heeft natuurlijk niet het laadvermogen van een dikke besteller, maar er mag toch nog 595 kilogram in de Ford Explorer Cargo. Die laadruimte met vlakke vloer is overigens 1.400 liter groot. Hij is 1.380 mm lang en 1.300 mm breed. Wel een flinke tildrempel.

Als dat niet voldoende is dan kun je achter de omgebouwde SUV nog een geremde aanhanger tot maximaal 1.000 kilogram hangen in het geval van de achterwielaangedreven variant. Een geremde aanhanger van maximaal 1.200 kilogram is mogelijke achter de vierwielaangedreven versie.

Ford Explorere Cargo conversiekit: klein prijsje

De tweezitter ombouwset is inclusief montage te verkrijgen bij Ford voor de prijs van 1.950,41 euro exclusief BTW. Let u wel even op de 41 cent alsjeblieft? Moet je wel ook een Ford Explorer EV komen natuurlijk. Die is er vanaf 37.350 euro (inclusief BTW)

Overigens kun je ook als je al een Ford Explorer in je bezit hebt er alsnog voor kiezen om de auto te laten ombouwen tot een praktische tweezitter.