Mazda wankelmotor keert officieel terug in NL

Vanaf de lente van dit jaar kun je al genieten van een nieuwe Mazda met wankelmotor in Nederland.

Het concept van de wankelmotor is nooit echt aangeslagen. Zonde, want het motortype heeft veel voordelen. Het is zeer compact, licht en in staat veel vermogen te leveren.

Helaas stonden er altijd wat betrouwbaarheidsissues en een hoog verbruik tegenover. Mazda heeft zo lang mogelijk de motor in leven gehouden, maar met het uit productie gaan van de Mazda RX-8, ging ook de wankelmotor uit productie.

Mazda met wankelmotor

Maar goed nieuws, de wankelmotor is weer helemaal terug! Dat meldt Mazda. Nu is de toepassing wel ietsje anders dan voorheen. Mazda komt helaas niet met een sportwagen met tweeschijfs rotatiemotor op de markt. Nee, heel kort door de bocht zal de range extender van de Mazda MX-30 een enkelschijfs wankelmotor zijn.

Het concept doet wat dat betreft denken aan de BMW i3 met range-extender. De rotatiemotor drijft namelijk niet de wielen aan en er is ook geen transmissie. ook de Chevrolet Volt en Opel Ampera zijn volgens dit principe gebouwd. Alleen gebruikt Mazda dan een wankelmotor in plaats van een reguliere motor met cilinders.

Audi was eerder?

Overigens is het idee niet uniek, want Audi zat er ook al eens mee te spelen. In 2011 toonde het Zuid-Duitse merk namelijk de Audi A1 e-tron. Dit is een elektrisch autootje met een wankelmotor die dient als range extender. Inderdaad, precies zoals bij de MX-30, 12 jaar later. Audi had overigens destijds serieuze plannen voor serieproductie, maar het mocht er helaas nooit van komen.

In de lente van dit jaar zal de nieuwe Mazda MX-30 als plug-in hybride bij de Nederlandse dealers staan. Mocht je ‘m eerder in het echt willen aanschouwen, dan kan dat. De auto maakt namelijk op 13 januari (om 10:00 uur precies) zijn Europese debuut op de Autosalon van Brussel.

