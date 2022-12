Mazda MX-5 met V8 gaat daadwerkelijk in productie

Nee, geen klikbeet. De Mazda MX-5 met V8 gaat in productie!

Leuke auto’s worden telkens minder leuk. Autofabrikanten zitten nu eenmaal met een enorm aantal eisen van overheden en klanten waaraan ze moeten voldoen. Het enige wapen dat een fabrikant in handen heeft om de klant over de streep te trekken is nog meer vermogen.

Er zijn zat auto’s waarbij vermogen niet het probleem was, maar dat is wel het enige punt waarop vooruitgang is geboekt. De Tesla Model S is nooit traag geweeest. In plaats van eentje die beter stuurt, krijg je elke keer een snellere uitvoering. Of wat te denken van de snelste Mercedes-Benz C-Klasse, de C63 AMG? Die is nooit traag geweest, maar de nieuwe generatie heeft als enige troef dat ‘ie sneller is.

Zelfs de Mazda MX-5 moet eraan gaan geloven. Om die auto aan de Euro7-norm te laten voldoen, zal er nog meer gewicht bijkomen. Hoe kan het dan dat er een Mazda MX-5 met V8 in productie gaat?

Speedster

Nou, daar moegen we Kasim Tlibekov voor bedanken. Hij heeft een tijdje terug een Mazda MX-5 Speedster ontworpen. Een bedrijf genaamd Xenex Motorsports vond een dermate goed idee, dat ze de handen ineengeslagen hebben. Dat bedrijf gaat de Mazda MX-5 in productie nemen. De basis in dit geval is de NA-generatie, de eerste dus.

De nieuwe body en andere gewichtsbesparende maatregelen zorgen ervoor dat het gewicht daalt met dik 100 kilogram. Dat maakt de auto natuurlijk als sneller. Maar als je wil, kan het nog véél sneller. In samenwerking met Fastforward Superchargers is er een mechanische compressor te krijgen. In de 1.6 krijg je 160 pk, in de 1.8 190 pk. Let op, dit zijn pk’s op de wielen, niet zoals op de krukas (dat wij altijd bespreken).

Mazda MX-5 met V8

Mocht je dat ’te min’ vinden, kun je ook kiezen voor de MX Speedster RS. Dan wordt de viercilinder eruitgehaald en vervangen door een LS-V8 van General Motors. Deze produceert nog een vrij modaal vermogen van 350 pk. Ja, een Mazda MX-5 met een heuse V8!

De prijzen voor de MX-5 Speedster en de Speedster RS (dat is de Mazda MX-5 met V8) zijn nog niet bekend. Normaal gesproken zijn dit soort projecten in Nederland veel te duur vanwege de BPM, maar in principe is dit een restomod waarbij een oude MX-5 weer fabrieksnieuw wordt gemaakt. Dus wellicht valt het nog heel erg mee.

Xenex Motorsports is overigens niet de enige specialist die een Speedster-esque roadster bouwt op basis van de MX-5. Ook de Concept NM van Gorgona Cars vist in een soortgelijke vijver. Dat project kost 70 mille om op je inrit te hebben staan.

