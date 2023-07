Duitse huurauto’s in Rotterdam KEIHARD aangepakt

De gemeente Rotterdam is helemaal klaar met de overlast die Duitse huurauto’s geven.

In Rotterdam is het vrij lastig om petrolhead te zijn. Niet iedereen is daar gecharmeerd van de auto’s met brulpijpen, knalpotten en stortkokers. Waar sommige mensen leuke bergwegen opzoeken of juist over de Autobahn willen knallen, zijn er ook mensen die heel graag met een te luide uitlaat op en neer willen rijden langs terrasjes. Dit gedrag wordt met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vertoond door mannen die te weinig melk uit de borst hebben genuttigd. Zie de downpipe als een schreeuw voor meer moedermelk. Ondanks deze dieper liggende problematiek, wil Rotterdam wel paal en perk stellen.

Wethouder Vincent Karremans is er namelijk helemaal klaar mee. Vooral met de auto’s met buitenlands kentekens, waar dan toch een persoon in rijdt met (onder andere) een Nederlands paspoort. Karremans is VVD’er, dus gaat ‘ie het probleem ‘keihard aanpakken’. Met name het rondrijden in gehuurde auto’s is een dingetje.

Duitse huurauto’s

Deze auto’s huurt men in Duitsland om vervolgens tegen woekerprijzen weer te onder te verhuren. Zo kun je volgens het Algemeen Dagblad een Mercedes-AMG GT63 huren voor 850 euro per dag. Om dit tegen te gaan is men ‘Project Mietwagen’ bestemd. Niet zozeer omdat de bestuurders mietjes zijn, maar omdat ‘Mietwagen’ huurauto is in het Duits.

Het grote probleem voor lange tijd was dat Duitse autoverhuurbedrijven het allemaal wel prima vonden en geen aangifte deden van joyriden. Hierdoor moest de politie de Rotterdamse straatterroristen weer loslaten in de maatschappij.

De reden dat de verhuurmaatschappijen niet moeilijk doen, is omdat het mogelijk witwaspraktijken zijn. In veel gevallen treft de politie drugs of drugsgerelateerde items aan. Zelf een dikke auto kopen is dan lastig, maar via een schimmige constructie kun je de auto aan jezelf verhuren en zo een zakcentje verdienen, eh, witwassen.

Project Mietwagen

Wat de gemeentes (er zijn meerdere gemeentes betrokken bij Project Mietwagen) willen doen is de auto’s in beslag nemen. Nederlanders mogen namelijk niet in een auto met buitenlands kenteken rijden. Met de nieuwe regel mag de politie de auto in beslag nemen als de bestuurder in kwestie niet kan aantonen dat hij de wetmatige bestuurder is.

Dat betekent dat hij de eigenaar moet zijn van de auto of de gene zijn die de auto huurt. Kan de aangehouden persoon dat niet, dan neemt de politie de Duitse huurauto in beslag. In Brabant zijn ze hier al een tijdje mee aan de slag en met groot succes. Op dit moment lopen er gesprekken met het college en het OM van Rotterdam.

Een andere maatregel om te voorkomen dat mensen onterecht een patserbak gaan huren, is om een zwarte lijst op te maken met mensen die aangehouden zijn voor het rijden in Duitse huurauto’s.

Op deze manier wordt het de overlastgevers het erg lastig gemaakt. Zo is het voor autoverhuurbedrijven in de buurt van Rotterdam verplicht om een vergunning aan te vragen. Dat had effect, want 12 bedrijven schreven zich direct uit bij de Kamer van Koophandel. We gaan niet zeggen dat dat louche bedrijven waren, maar er waren alleen ‘nette’ bedrijven vroegen een vergunning aan. Sindsdien moeten de mensen dus auto’s uit Duitsland halen.