Geld of milieu: waar kiest Porsche voor met de Macan?

Porsche moet op de Canarische eilanden een belangrijke keuze maken of ze kiezen voor geld of het milieu met de Macan.

Normaal gesproken gaat een auto zo’n 7-8 jaar mee. Dan komt er vervolgens een faceliftje als we over de helft zijn en aan het einde nog een paar volgepakte special editions maken om de laatste batch auto’s nog te kunnen slijten.

In veel gevallen is dat ook precies waar autofabrikanten zich aan houden. Maar tegenwoordig zijn er een paar veranderingen in de markt. Juist, we stappen allemaal over op elektrische auto’s. Dat gaat gefaseerd, want niet iedereen ter wereld staat nu klaar om over te stappen op een elektrische auto. Een tactiek die fabrikanten dan gebruiken is om twee modellen naast elkaar te leveren. denk aan de Mercedes-Benz E-Klasse en EQE. Deze methode is echter zeer kostbaar, dus voor kleinere merken niet echt een reële optie.

Macan

Bij Porsche kiezen ze dezelfde tactiek als Volvo. Dat betekent de introductie van elektrische modellen, maar de huidige auto’s met verbrandingsmotor krijgen een facelift en worden ernaast geleverd. De Volvo EX90 komt naast de XC90 in de showrooms te staan, ondanks dat het diens opvolger is.

We wisten dat de Porsche Macan nog eventjes zou blijven, maar die periode wordt flink verlengd. Dat meldt Automotive News. Op dit moment is er een Porsche meeting evenement op de Canarische Eilanden, waarbij Porsche-dealers de nieuwe Macan, Mission X en gefacelifte Porsche Taycan. Niet geheel ontoevallig is @jaapiyo daar nu ook.

Op deze meeting dringen de stakeholders op aan dat de Macan nog eventjes moet blijven en is het nog niet tijd voor enkel en alleen een elektrische Macan. Volgens Porsche-ingewijden is de laadinfrastructuur nog niet toereikend. Yeah, right… Dat klinkt niet heel erg geloofwaardig, daar de laadpunten als paddestoelen uit de grond schieten.

Geld of milieu?

De echte reden is natuurlijk veel simpeler: geld. Porsche kan ontzettend veel geld verdienen met de stokoude Macan, waar de ontwikkelingskosten inmiddels wel uit zijn gehaald De auto kwam in 2014 op de markt en is sindsdien de populairste auto die ze maken.

De prognose is dat in de VS de verkopen zullen stijgen met 15% naar 80.000 units. Kortom, Porsche zou wel gek zijn om niet te voldoen aan de vraag uit de markt.

Een op de drie verkochte Porsches daar is een Macan. Logisch dat je die niet de nek omdraait. Aanvankelijk was het de bedoeling om de Macan met verbrandingsmotor de nek om te draaien in 2025 of 2026, maar die periode gaat dus verlengd worden als het aan de Porsche-dealers ligt.

Voor ons Nederlanders is het wel handig dat de elektrische Macan eraan komt. Op dit moment is de door BPM-geplaagde Macan viercilinder met een vanafprijs van 118.600 euro namelijk duurder dan een Cayman (102.000 euro), Boxster (104.900), Taycan (98.600 euro) en Cayenne (110.000 euro). Raar, maar waar.