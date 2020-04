McLaren 765LT: de Nederlandse prijs

Wat is de prijs van de kersverse McLaren 765LT?

Hij is bloedsnel, gelimiteerd en lekker hardcore. Tegelijkertijd is de nieuwe McLaren 765LT het zoveelste nieuwe model van de Britse autofabrikant. Alsof de 600LT al niet hardcore genoeg was, hebben de Britten uit Woking op basis van de 720S een Long Tail-versie gemaakt. Een verrassing is het model niet. De huidige LT-tijdlijn begon immers met de 675LT op basis van een 650S in 2015. En de 720S is weer de opvolger van de 650S, volg je het nog?

Vooralsnog spreekt McLaren over 765 exemplaren van de 765LT. De auto is als coupé aangekondigd. Kijk er echter niet gek van op als er over een tijdje een Spider gaat komen. Van zowel de 675LT als de 600LT bestaat ook een Spider.

We rammen de cijfertjes nog een keer voor je op. 765 pk, 800 Nm koppel, 1.229 kg en een acceleratie van 0-200 km/u in slechts 7,2 seconden. De topsnelheid ligt op 330 km/u.

De Nederlandse prijs

Louwman Exclusive laat tegenover Autoblog.nl weten dat de McLaren 765LT prijs op een heftige 412.000 euro uitkomt. Dat is inclusief BTW en BPM, maar exclusief opties. Ga je spelen met wat MSO-opties dan kan de prijs nog behoorlijk oplopen. De Nederlandse McLaren-dealer stelt dat er serieuze interesse is vanuit de klantenkring. Over aantallen werd niet gesproken.

Niet zo gek, want er zijn nog wat vraagtekens her en der. Het is de bedoeling dat de McLaren 765LT in september geleverd gaat worden. Dat is in verband met de coronacrisis niet zeker. De fabriek in Woking is op dit moment op slot. Er worden tot nader order geen auto’s geproduceerd. De kans is daardoor aanwezig dat september daardoor niet gehaald gaat worden.

Concurrenten

De McLaren 765LT komt in een gunstige tijd op de markt. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar als je naar de concurrentie kijkt klopt het wel. Porsche heeft op dit moment (nog) geen 992 GT3 RS in het gamma. Lamborghini’s Huracán Performante is niet meer nieuw leverbaar. De Ferrari F8 Tributo heeft nog geen gepeperd model. Tenzij je tweedehands gaat shoppen heeft de 765LT voorlopig het rijk van hardcore supercars voor zichzelf.