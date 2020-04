Autojunk foto van de maand – maart 2020

De zon schijnt weer volop buiten. Komt goed uit, want het is tijd om de fraaiste uploads op Autojunk in het zonnetje te zetten in de Autojunk foto van de maand maart 2020.

Zoals jullie weten mag de winnaar van de Autojunk foto van de maand altijd meebeslissen over de Top 3 van deze maand. Helaas kregen we geen contact met @razorhead, die vorige maand met een prachtige foto won. Bovendien is de rest van de redactie te druk met social distancing, dus ik ga in mijn eentje de winnaars kiezen. Komt ‘ie dan!

BMW e34 525i

Vaste klant in de Autojunk foto van de maand: @row1. Meestal verbaast hij ons met de meest exotische automobielen, maar zoals hij zelf aangeeft: die quarantaine beperkt je een beetje. Dus besloot hij zijn (bijzonder fraaie) BMW e34 525i eens op de gevoelige plaat vast te leggen. Heerlijke foto’s, heerlijk sfeertje, als er iets meer ruimte rond de auto was geweest (geldt eigenlijk voor bijna elke plaat in de serie) was het potentieel een winnaar geweest deze maand.

Klassieke Volkswagen Kever

Wat dat betreft doet de foto van @robintem het al iets beter. Een heerlijk sfeervolle plaat, fijn licht, een leuke klassieke Volkswagen Kever als onderwerp: allemaal niets mis mee. Het enige wat me in deze foto een beetje stoort is de groothoekvervorming in combinatie met een niet helemaal recht staande horizon, waardoor niets in de achtergrond recht lijkt te staan. Wel een hele fijne plaat verder en een verdiende tweede plek!

BMW e30 M3 uit heerlijke collectie

En dan de nummer 1 van de Autojunk foto van de maand maart. Het was nog lastig kiezen, want er zitten meerdere topplaten in deze serie. Wat echter ook in dit geval opviel was de soms wat krappe kadering. Daarom kies ik de foto die je hierboven ziet in plaats van die met vijf auto’s erop. Dit is een fraai voorbeeld van hoe je zelf het licht kunt controleren met kunstlicht. Er zit veel werk in deze foto’s, en dat betaalt zich uit in prachtige foto’s. Ik gok dat de eigenaar van deze BMW M snoepjes er inmiddels een paar uit de reeks aan de muur heeft hangen, en terecht. Klein puntje van opbouwende kritiek, hoewel ik snap dat het lastig kan zijn in deze setting: probeer de auto’s wat meer ruimte te geven.

Autojunk foto van de maand – april

Een meer dan verdiende winst voor @twinphotographys! Volgende maand beslis jij (jullie?) mee over de winnaar! Hopelijk kunnen jullie ondanks de beperkende Corona-maatregelen iets moois creëren. Wees creatief op je eigen oprit, trek je modelauto’s uit de kast, pak je archief erbij om te kijken of je nog iets hebt wat je nog niet eerder gedeeld hebt. Succes, en tot de volgende Autojunk foto van de maand!