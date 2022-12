McLaren Artura teruggeroepen om brandstoflekkage

Een terugroepactie in Amerika voor de McLaren Artura. Er is risico op brandstoflekkage die brand kan veroorzaken.

Terugroepacties zijn er in alle soorten en maten. Voor een airbag, software updates, voor een Suzuki Alto of een Mercedes AMG. Deze keer is er wat aan de hand met de McLaren Artura. Een mooie reden om nog eens een artikel aan deze supercar te wijden.

Allereerst, hoe was het ook alweer? De McLaren Artura is voorzien van een high performance hybride aandrijflijn. De brandstofmotor is een 3 liter V6 biturbo goed voor een systeemvermogen van 680 pk en een maximum koppel van 720 Nm. Van 0-100 km/u in drie seconden en een topsnelheid van 330 km/u.

Wat is er mis?

Het specifieke probleem van de McLaren Artura terugroepactie zit hem in de moeren van de hoge druk brandstofleidingen. Deze zouden los kunnen raken naar verloop van tijd, wat weer kan leiden tot een brandstoflek. In het ergste geval kan er dan brand uit breken.

We hebben het hier over een supercar, dus de aantallen vallen erg mee. Er moeten 164 auto’s terug naar de dealer. Daarvan zijn er volgens woordvoerder van het merk Roger Ormisher minder dan 50 ook echt aan klanten uitgeleverd.

Alle 164 auto’s moeten terug naar de garage. Daar vervangen ze dan kosteloos de hoge druk brandstofleidingen.

Tegenslag

De McLaren Artura terugroepactie is niet de eerste tegenslag voor de supercar. De auto werd in februari 2021 onthuld en zou in het najaar van vorig jaar op de markt verschijnen. Door chiptekorten en kwaliteitsproblemen op de productielijn is de auto meerdere keren uitgesteld, maar dit jaar kwam hij er dan toch echt.

Maar nu hij er is, zeg eens eerlijk. Wat een heerlijke supercar. Mocht je het trouwens de auto van het jaar vinden, je kunt nog stemmen op de Autoblog Auto van het jaar 2022 en de McLaren Artura staat in de shortlist. Je moet dus wel even terug naar de garage als je er één in je bezit hebt, maar verder gewoon lekker genieten.

Foto’s @Row1 via Autoblog Spots