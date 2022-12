Audi en Sabine Marcelis ontwikkelen laadpaal die straatbeeld verrijkt

Als er zoveel laadpalen bij komen, dan kun je er maar beter iets moois van maken, zo is de gedachte van ontwerper Sabine Marcelis en Audi.

Laadpalen schieten als paddenstoelen uit de grond, zeker in een stad als Amsterdam. De verwachting is dat er in 2030 om de 21 meter een laadpaal staat. Dat is natuurlijk een positieve ontwikkeling, maar dit heeft wel invloed op het straatbeeld. Maar er zijn ontwerpers en merken die daar mee aan de slag zijn gegaan. Met als resultaat dat Sabine Marcelis en Audi nu een laadpaal presenteren die echt wat toevoegt aan het straatbeeld.

Audi heeft namelijk de gerenommeerde designer Sabine Marcelis opdracht gegeven om een laadpaal te ontwerpen die volledig is afgestemd op de stad Amsterdam. Het moest een laadpaal worden die niet alleen past bij de omgeving, maar ook van toegevoegde waarde is.

Marcelis heeft zich onder andere laten inspireren door het feit dat Amsterdam letterlijk op palen is gebouwd. Daarom heeft ze een speciale 3D-printtechniek gebruikt met zand, wat het fundament vormt van de stad. Het glas in de paal symboliseert de weerspiegeling in de grachten.

In de paal zitten ook zonnepanelen verwerkt. Daarmee loopt deze paal vooruit op de mogelijkheid tot bidirectioneel laden in de toekomst, waar momenteel aan gewerkt wordt. Ook elektrische fietsen kunnen hiermee in de toekomst aan de laadpaal worden opgeladen.

Op deze manier laat dit unieke samenwerkingsverband tussen merk en ontwerper zien dat laadpalen wel degelijk een verrijking kunnen zijn van het straatbeeld. Ben je benieuwd hoe deze speciale laadpaal tot stand is gekomen? Op de website van Audi kun je het hele proces volgen een in serie video’s.