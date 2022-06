Artura GT4 zonder hybride is lichter en leuker

Het scheelt behoorlijk veel. De Artura GT4 is eigenlijk hoe je ‘m wil hebben.

Hybride auto’s zijn geweldig. Je kunt namelijk in de binnenstad uitstootvrij rijden, maar tegelijkertijd ook lange afstanden rijden als het moet. Natuurlijk, het is een compromis. Maar wel eentje die voor veel mensen een goede uitkomst kan bieden.

Voor sportauto’s is het een beetje een vergezocht principe. Met een sportwagen rijd je (liever) niet door een binnenstad en ook geen lange Europese tripjes, toch? Toch zijn er voldoende PHEV supercars. Sterker nog, met de alsmaar strenger worden uitstoot-eisen zal de verbrandingsmotor enkel en alleen toekomst hebben in PHEV-vorm.

McLaren Artura GT4

Maar ja, dat geldt dus voor straatauto’s. Op circuits gelden dergelijke eisen niet. Daar is het vooral belangrijk dat het geluid binnen de perken blijft om zo gefrustreerde pensionado’s en de drievingerige strandeend te ontzien.

Daarom is deze Artura zonder hybride-aandrijflijn hier. Het is een auto die puur bedoeld is voor het circuit.Dat is natuurlijk zo relevant als een monogame Tony Soprano, maar wel leuk om de vergelijking te maken.

Want de race-versie van de McLaren Artura, de Artura GT4, heeft namelijk niet de elektromotoren en de accu’s van het straatmodel aan boord. In plaats daarvan is enkel en alleen de nieuwe V6 verantwoordelijk voor de voorwaartse drang. De transmissie is afwijkend: in de GT4-versie heb je zeven verzetten. De reden voor het ontbreken van de batterijen is simpel: hybrides zijn niet toegestaan in de GT4-klasse.

Gewicht

De Artura GT4 weegt 1.265 kilogram. Dat scheelt dus uiteindelijk 130 kg met de straatversie. Eigenlijk is dat niet eens zo gek veel. Nu moeten we er wel bij aantekenen dat raceauto’s weliswaar simpeler zijn met gestripte interieurs, maar we vergeten vaak het extra gewicht. Denk aan dingen als een brandblusser en een rolkooi. De nieuwe brandstoftank heeft een volume van 110 liter, dan kun je een flink aantal rondjes mee rijden.

In vergelijking met zijn voorganger – de 570S GT4 – is de McLaren Artura GT4 100 kilogram zwaarder. Prijzen zijn bekend: je bent minimaal 200.000 pond kwijt. Maar omdat het een raceauto is, hoef je geen BPM af te dragen. Dat is wel handig.

