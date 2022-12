Stem op de Autoblog Auto van het Jaar 2022!

Laat je stem gelden! Welke auto moet volgens jou Autoblog Auto van het Jaar 2022 worden?

Benzine of elektrisch?

Er zijn in 2022 weer veel automotive hoogtepunten geweest. Nieuwe modellen die werden geïntroduceerd en dat in een combinatie van zowel benzine of elektrisch (of allebei). We zitten duidelijk in een transitie. Enerzijds vieren autofabrikanten de laatste dagen van de verbrandingsmotor, met machtige benzinebommen als de Porsche 911 GT3 RS en Lotus Emira. Anderzijds brengt het elektrische autolandschap producten voort die je nooit eerder had kunnen bedenken. Een 585 pk sterke Kia EV6 GT, om maar een voorbeeld te noemen.

Shortlist 2022

Natuurlijk hebben we ook dit jaar een shortlist samengesteld om je vingers bij af te likken. Deze shortlist bestaat uit negen topkandidaten. Uiteraard hebben we ook hier onze criteria op toegepast. Een vereiste is bijvoorbeeld dat leveringen van de betreffende auto in 2022 zijn gestart en staat er maximaal één model per merk op de lijst. Dat levert soms pittige keuzes op, maar uiteindelijk is er een shortlist uit voortgekomen. Het is een vereiste dat de auto tot de verbeelding spreekt, ook kijken we naar de techniek en is rijplezier een zeer belangrijke factor.

Na het benodigde redactieoverleg is daar de volgende lijst uit voortgekomen. De kanshebbers voor de Autoblog Auto van het Jaar 2022 zijn – trommelgeroffel – de Porsche 911 GT3 RS, Kia EV6 GT, Mercedes-AMG SL, Mclaren Artura, BMW M3 Touring, de nieuwe Range Rover, Alfa Romeo Tonale, Lotus Emira, Volkswagen ID.Buzz.

Genoeg opmerkelijke kandidaten wat ons betreft. De allereerste BMW M3 Touring bijvoorbeeld, maar er is ook voor het eerst sinds jaren weer een Alfa Romeo in de shortlist terug te vinden. En wat natuurlijk te denken van Lotus, met de gloednieuwe Emira.

Stemmen maar!

Twee volledig elektrische auto’s, drie plug-in-hybrides en vier auto’s met een ‘ouderwetse’ verbrandingsmotor. Van welke auto uit 2022 gaat jouw hart sneller kloppen? Uiteindelijk is het aan jullie om te bepalen wie de Autoblog Auto van het Jaar 2022 wordt! Kortom, laat je stem horen.

Eerdere winnaars van de Autoblog Auto van het Jaar-verkiezing waren de Volvo XC90 (2015), Alfa Romeo Giulia (2016), Porsche Panamera Sport Turismo (2017), Alpine A110 (2018) en Porsche Taycan (2019) en in 2020 was de Polestar 2 de publiekslieveling van Autoblog.nl-lezers. In 2021 ging de Porsche 911 GT3 Touring er met de felbegeerde titel vandoor. Welke auto is wat jou betreft dé Autoblog Auto van het Jaar 2022?

In de app stem je via Autoblog Auto van het Jaar 2022