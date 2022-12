Toyota’s dol op kerstkleuren in Nederland

De traditionele kerstkleuren zijn rood en groen. Zo vlak voor de kerstdagen willen we natuurlijk weten welke automerken deze kleuren het meest leveren.

Nog twee nachtjes slapen en dan is het kerst! Daarna is het tijd voor alle lijstjes en tops van liedjes, auto’s, Google en nog veel meer. Maar eerst kerst dus. De Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) is al helemaal in de kerststemming en heeft zo vlak voor de vakantie kennelijk niet veel om handen.

Toyota in kerstkleuren

Daarom heeft de RDW tijdens de kerstborrel bedacht dat zij het eindejaars komkommernieuws seizoen willen aftrappen. Dus hebben ze eens gekeken welke automerken de meeste rode en groene personenauto’s op de weg zetten. Bovenaan de lijst staat met 85.541 rode en groene auto’s het Japanse Toyota!

Dat wil dan weer niet zeggen dat het Japanse merk ook de meeste rode auto’s rond heeft rijden. Dat is namelijk het Franse Renault. Ruim 61,5 duizend Renaults in ons land zijn namelijk rood. Toyota komt op iets meer dan 60 duizend.

Top 5

Omdat jullie niet fatsoenlijk aan de kerstdagen kunnen beginnen voordat alle resultaten bekend zijn, volgt hier nog even de volledige top 5 van zowel rode als groene auto’s:

Rode auto’s:

Renault (61.588) Toyota (60.191) Volkswagen (46.637) Peugeot (41.106) Citroën (39.476)

Groene auto’s:

Toyota (25.350) Volkswagen (24.238) Opel (21.991) Ford (18.049) Volvo (14.270)

Een paar lessen uit deze getallen. In Japan houden ze van zowel rood als groen. In Frankrijk haten ze groen. Noord-Europa houdt van groen.

Zuid-Holland rijdt kerstig rond

Nu de RDW toch lekker in de cijfers aan het grasduinen was kwam ook naar voren dat de auto’s in kerstkleuren het meest rondrijden in Zuid-Holland. Ook in deze provincie staat Toyota qua kerstkleuren overigens bovenaan. In beide kleuren nog wel.

Zeeland en Flevoland doen niet aan rode en groene auto’s. Daar zijn de minst kerstkleurrijke auto’s van ons land te vinden.