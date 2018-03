McLaren doet belofte over topsnelheid van nieuwe ‘HYPER-GT’

Er is nieuwe info over de driezits McLAREN hypercar.

McLaren bevestigde vandaag maar weer eens de komst van hun nieuwe Hyper-GT, codenaam BP23. Deze hypercar zal de hoogste topsnelheid krijgen van alle McLarens ooit, dus inclusief de iconische McLaren F1. Die laatste haalde een (destijds) bizarre 243 mph, oftewel 391 km/u. Een snelheid die nu nog steeds relevant is. Wanneer McLaren dus zegt dat de nieuwe hypercar deze snelheid zal overtreffen, dan denken we aan minimaal 400 km/u.

Tevens wist de CEO tijdens de autoshow in Genève te claimen dat de auto nog dit jaar zal worden onthult. De auto krijgt -zoals we al wisten- een centrale bestuurdersstoel, voor optimaal zicht. Net zoals dat het geval was bij de McLaren F1. De BP23 krijgt een hybride aandrijflijn, net zoals de P1.

The next addition to the McLaren Ultimate Series will be both the fastest-ever and the most luxurious McLaren. Featuring a three-seat cockpit design with a central driving position – the same layout as the F1 – and a petrol-electric hybrid powertrain, BP23 will deliver the unparalleled blend of extreme performance and sporting luxury that befits its status as the ultimate road-going McLaren.