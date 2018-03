Hier, de afgezaagde achterkant van de nieuwe Volvo S60

Terwijl de sneeuw ontdooit in Zweden, druppelt de nieuwe Volvo S60 het web op.

En dat hebben we te danken aan de Zweedse autopublicatie Teknikens Värld. In dezelfde week dat RTL door middel van wat noeste research beslag heeft weten te leggen op naakte beelden van onze handbalsters, deed Teknikens Värld hetzelfde met de nieuwste Zweedse schone van Volvo. Eerder hadden we de auto alleen nog gezien met een dik camouflagepak aan.

We zeggen overigens ‘Zweedse schone’, maar daarover kunnen meningen uiteraard verschillen. De S60 heeft een duidelijke familiegelijkenis met de S90 sedan en de Polestar 1. Toegegeven: toen ik die eerste voor het eerst onder ogen kreeg, dacht ik ‘wat waren zij denkende’. Inmiddels ben ik iets meer gewend geraakt aan de apart gevormde lichtunits en afgehakte/afgezaagde kont. Op de Polestar 1 werkt deze coda tronca op een of andere manier, maar of dat op de S60 en S90 ook het geval is, daar ben ik het nog niet over eens met mezelf.

De S60 op het plaatje is waarschijnlijk uitgerust met het R-Design pakket, getuige de uitlaatunits en het spoilerlipje op de kofferklep. De meeste Nederlandse leasebolides zullen hier dus niet mee uitgerust zijn. Qua specs kunnen we kort zijn: de S60 is uiteraard het zusje van de onlangs gepresenteerde V60 en zal hiermee im Großen und Ganzen dus de techniek delen.