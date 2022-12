McLaren harkt een nieuwe grote klant binnen

McLaren gaat een belangrijk onderdeel voor de Czinger 21C leveren.

McLaren is veel meer dan een autofabrikant. Je hebt natuurlijk het F1-team, maar er is ook nog zoiets als McLaren Applied. Deze tak van het Britse sportwagenmerk ontwikkelt en levert technologie in eigen huis, maar ook aan derde partijen. In dat kader heeft McLaren Applied er een nieuwe klant bij in vorm van Czinger.

Het Amerikaanse automerk Czinger heeft momenteel de 21C hypercar in ontwikkeling. Een hybride supersportwagen die vanaf volgend jaar uitgeleverd gaat worden aan klanten. McLaren Applied levert de IPG5 800V silicon carbide inverter aan Czinger voor de 21C. In gewone mensentaal is dit de omvormer die het mogelijk maakt om het accupakket van een hybride of EV veilig en snel op te laden. Keiharde cijfers over de toepassing van dit systeem in de 21C zijn nog niet bekendgemaakt.

Czinger had een streng eisenpakket, waar uiteindelijk McLaren Applied aan wist te voldoen. Zo moest de omvormer een lichtgewicht unit zijn. Dat is met een gewicht van 5,5 kg en een inhoud van 3.79 liter gelukt.

De 800V omvormer is in staat om batterijen met een piekvermogen van 350 kW te laden. De variabele snelheid ligt op 250 kW. De Czinger 21C is uitgerust met twee kleine 2,6 kWh batterijen die samen een capaciteit leveren van 4,4 kWh.

De elektromotor levert 300 pk, terwijl er ook nog een 2.9-liter V8 van 950 pk is. Het systeemvermogen ligt op 1.250 pk. De achtcilinder is een top staaltje techniek en mag maar liefst 11.000 tpm draaien. Een belangrijk gedeelte van de hybride technologie komt dus van McLaren.